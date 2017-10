Neue Hardware von Amazon: Die »Cloud Cam« überwacht das Haus

Aufnahmen von überall aus einsehbar

Mit dem intelligenten Lautsprecher Echo, kombiniert mit dem digitalen Assistenten Alexa, hat Amazon den Einstieg in den Smart-Home-Sektor bereits erfolgreich hingelegt. Nun will das Online-Warenhaus weiteres Zubehör zum Einsatz in den heimischen vier Wänden bereitstellen und hat heute zu diesem Zweck die Überwachungskamera »Cloud Cam« vorgestellt.Wie der Name schon vermuten lässt, hinterlegt die kleine Kamera ihre Aufnahmen extern in der Cloud. Das erlaubt die Synchronisation mit anderen Geräten, etwa die eigens dafür entwickelte Smartphone-App für iOS und Android. Die Bewohner können so von unterwegs aus überprüfen, ob zu Hause alles ruhig ist, was die Kinder gerade treiben, ob es den Haustieren gut geht oder der Herd aus ist. Bei Bedarf sendet die App auch Push-Mitteilungen, falls unvorhergesehen Bewegungen zu Hause gemessen werden.Wie nicht anders zu erwarten, integriert sich die Cloud Cam in alle vorhandenen Amazon-Ökosysteme. So kann man Alexa beispielsweise anweisen, die von der Kamera aufgenommenen Bildinhalte direkt auf den Echo Show, ein Fire-Tablet oder Fire TV zu streamen. Wer die Aufnahmen für längere Zeit vorhalten möchte, muss zusätzlich zum Gerät ein Abonnement abschließen. Davon gibt es drei Tarife:Die Cloud Cam selbst bietet eine Bildqualität von 1080p, Zwei-Wege-Audio (Mikrofon und Lautsprecher) und einen Nachtsichtmodus. In den Vereinigten Staaten ist sie ab dem 8. November für 119,99 US-Dollar zu beziehen. Wer gleich mehrere kauft, erhält einen kleinen Nachlass (199,99 $ für zwei Cloud Cams, 289,99 $ für deren drei). Die Abonnements kosten monatlich 6,99 Dollar (Basis), 9,99 Dollar (Standard), bzw. 19,99 Dollar (Pro). Zu einem möglichen Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es noch keine Informationen.Weiterführende Links: