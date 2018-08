Neue Betarunde: 10.14 Mojave, iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12

Erwartete Zeitplanung

Ganz offensichtlich ist die Entwicklung der kommenden großen Systemupdates in die nächste Phase eingetreten, denn zwischen dieser und der letzten Betaversion verging nur noch eine Woche – im Gegensatz zum 14-tägigen Zyklus der letzten Releases seit der Entwicklerkonferenz im Juni. Je höher die Frequenz bei der Veröffentlichung neuer Versionen, desto näher rückt auch die Freigabe für alle Nutzer. Sichtbare Änderungen sind in dieser Phase meist nicht mehr zu entdecken, da sich Apple in den Wochen vor der Veröffentlichung nur noch auf Fehlerbehebungen konzentriert. Die Marktreife ist nicht mehr allzu weit entfernt – man kann davon ausgehen, dass die offizielle Freigabe in rund sechs Wochen erfolgt.Die Buildnummern der sechsten Betaversionen lauten:macOS 10.14 Mojave: 18A353diOS 12 Beta: 16A5345fwatchOS 5: 16R5340gtvOS 12: 16J5340eBislang fielen noch keine Neuerungen in den Betaversionen auf. Da Apple in der späteren Phase eher unter der Haube arbeitet und keine sichtbaren Umstellungen mehr vornimmt, dauerte es einige Stunden, bis die aktualisierten Builds von Entwicklern komplett unter die Lupe genommen wurden. In der vergangenen Woche kamen auf diese Weise beispielsweise Hinweise auf iPhones mit Dual-Sim ans Tageslicht (siehe ).In den letzten Jahren hatte Apple stets in der ersten oder zweiten Septemberwoche neue iPhones vorgestellt, um das iOS-Update dann eineinhalb Wochen später folgen zu lassen – nämlich zwei bis drei Tage vor Verkaufsstart. Apples Aussage zu iOS 12 und macOS 10.14 lautet derzeit "erscheint im Herbst", das genaue Datum wird normalerweise erst zum September-Event bekannt gegeben. Während tvOS und watchOS in der Vergangenheit zeitgleich mit iOS erschienen, verging bei MacOS etwas mehr Zeit. Wie in der Meldung zur fünften Betaversion aufgeführt (siehe ) ließ Apple zwischen Major Releases von iOS und macOS mindestens eine Woche verstreichen.