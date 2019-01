Neue Apple-Videos: Wie sich das iPad Pro produktiv nutzen lässt

„Eine neue Art“, Dinge zu kreieren

Apple bewirbt das iPad Pro als Tablet, das Macs und PCs in vielen Bereichen nicht nur ersetzen kann, sondern oft sogar ein besseres Nutzungserlebnis als klassische Rechner bietet. Entsprechend zeigen die neuveröffentlichten YouTube-Clips des Unternehmens, wie sich via iPad Pro auf einfache Weise Podcasts, Präsentationen und mehr erstellen lassen.Mit dem Slogan „Eine neue Art,…“ widmet sich Apple fünf Einsatzbereichen, die gut zu den Möglichkeiten des iPad Pro passen. Bezüglich Podcasts etwa ist zu sehen, welche App Apple zur Kreation von Inhalten empfiehlt (Anchor) und wie Nutzer ein hochwertiges, externes Mikrofon per USB-C mit dem Tablet verbinden können. Auch die Zuhilfenahme von beispielsweise Notiz-Anwendungen wird dargestellt.Apropos Notizen: Apple widmet der Funktion sogar ein eigenes Video. Anhand des populären iOS-Programms Notability ist zu sehen, wie Anwender Bilder und Text in einzelnen Notizen kombinieren und via Apple Pencil 2 handschriftliche Anmerkungen hinzufügen. Ebenso wird erklärt, wie sich Fotos oder Audio-Aufnahmen einfügen lassen.Zu den weiteren, von den Videos gezeigten Features des iPad Pro gehört die Funktion, Dokumente zu scannen und so – je nach Anspruch – möglichst papierlos zu arbeiten. Außer dem Scanner sind auch ein Zeichenprogramm und die Cloud-Integration Teil des Videoclips „A new way to go paperless“. Nutzer erfahren zudem, wie sie schnell und einfach Präsentationen mit Keynote erstellen können und welche Augmented Reality-Features des iPad Pro etwa bei der Wohnungseinrichtung mit Möbeln helfen.