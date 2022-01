App Store: Entwickler können Apps ab sofort verstecken

Apple ermöglicht ab sofort "Unlisted Apps"

Apps für bestimmte Zielgruppen lassen sich verbergen

Entwickler müssen Antrag bei Apple einreichen

Apples App Store funktioniert in vielerlei Hinsicht wie ein echtes Ladengeschäft. Das gesamte Sortiment liegt gut sichtbar in frei zugänglichen Regalen, die attraktivsten Artikel werden in Schaufenstern und hervorgehobenen Auslagen präsentiert und zum Schluss geht es zur Kasse. "Bückware" – so bezeichnete man im real existierenden Sozialismus schlecht verfügbare Produkte, die nur Eingeweihte oder gute Bekannte der Angestellten erwerben konnten – gibt es nicht. Das ändert sich jetzt.Apple räumt Entwicklern ab sofort die Möglichkeit ein, ihre Anwendungen im App Store versteckt bereitzustellen. Solche vom kalifornischen Unternehmen in einem neuen Support-Dokument als "Unlisted Apps" bezeichneten Programme tauchen nicht in Suchergebnissen auf. Zudem sind sie nicht in den Charts zu finden und werden naturgemäß weder in den Empfehlungen noch den Übersichten der einzelnen Kategorien aufgeführt. Wer eine derart verborgene App herunterladen und nutzen möchte, benötigt einen direkten Link, welcher vom jeweiligen Entwickler zur Verfügung gestellt wird.Das neue Feature der "Unlisted Apps" ist hauptsächlich für Anwendungen vorgesehen, die sich an bestimmte Zielgruppen wenden. Als Beispiele nennt Apple unter anderem Apps für Messe- und Kongressbesucher, Geschäftspartner und Kunden sowie Teilnehmer von wissenschaftlichen Studien. Interesse am verbergen ihrer Apps könnten darüber hinaus auch Universitätsfakultäten haben oder Unternehmen, welche etwa Außendienstmitarbeitern spezielle Verkaufs-Tools zur Verfügung stellen wollen. Zudem könnten verborgene Anwendungen auf dienstlich genutzten Geräten zum Einsatz kommen, die nicht mit dem School Manager oder dem Business Manager verwaltet werden.Entwickler, welche eine "Unlisted App" zur Verfügung stellen möchten, müssen einen entsprechenden Antrag bei Apple stellen. Das ist nicht nur für neu eingereichte Anwendungen möglich, der Status bereits im App Store vorhandener Apps lässt sich ebenfalls ändern. Hat der iPhone-Konzern dem Antrag zugestimmt, bleibt ein Programm dauerhaft verborgen, das gilt auch für sämtliche danach erscheinenden Updates. Verstecken lassen sich ausschließlich finale Versionen, Betas können nicht als "Unlisted Apps" geführt werden, hierfür muss weiterhin TestFlight zum Einsatz kommen.