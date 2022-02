Android 13 vorgestellt: Designanpassungen, mehr Datenschutz – und Windows auf dem Smartphone

Neue App-Icons für Android 13

Mehr Datenschutz – und eine virtuelle Maschine für weitere Betriebssysteme

Doom

Release von Android 13

iPhone-Nutzer müssen noch eine Weile warten, ehe iOS 16 vorgestellt wird – immerhin ist das kommende Update auf iOS 15.4 ein außergewöhnlich umfangreiches. Vor der WWDC deuten sich Neuerungen künftiger Versionen höchstens in Leaks an – bei Android ist das anders: Google stellt bereits eine erste Entwicklerversion von Android 13 vor, die einige Einblicke in das nächste Major Release gibt. Nach den zum Teil weitreichenden Neuerungen von Android 12 setzt das Unternehmen den eingeschlagenen Weg konsequent fort: Das Design erfährt einige kleine Aufwertungen und beim Datenschutz finden sich Verbesserungen.Die mit Android 12 eingeführte Designsprache „Material You“ zeigt Mut zur Farbe: Sie berücksichtigt die Vorlieben des Anwenders und passt die Benutzeroberfläche mit farblichen Akzenten dynamisch daran an. Das betrifft sogar App-Icons, sofern es sich um Anwendungen von Google handelt. Android 13, welches übrigens den Namen „Tiramisu“ trägt, geht einen Schritt weiter: Entwickler erhalten die Möglichkeit, eine monochrome Version des Icons einzureichen, der Anwender profitiert von einer farblich an das Hintergrundbild und Thema angepassten Variante. Außerdem kann die Sprache einer App separat ausgewählt werden – sie richtet sich nicht länger notwendigerweise nach der in den Systemeinstellungen getätigten Wahl.Google wurde bei der Präsentation von Android 12 nicht müde, die Verbesserungen in puncto Datenschutz hervorzuheben. Beim Nachfolger tut sich da auch so einiges: Ein neues Tool ermöglicht es, Anwendungen ausschließlich Zugriff auf ausgewählte Fotos in der Mediathek zu geben – iOS-Nutzern dürfte jene Funktion bereits vertraut sein. Das Feature soll Google zufolge auch bei Android 11 und 12 Einzug halten. Was der Konzern nicht erwähnt: Android 13 erlaubt das Ausführen alternativer Betriebssysteme in einer virtuellen Maschine. So zeigt der Entwickler Danny Lin auf Twitter , wie er mit Windows 11 auf einem Pixel 6 arbeitet – und dortstartet.Aktuell plant Google zwei Previews von Android 13, ehe im April die erste Beta-Version folgt. Mit weiteren Builds ist dann monatlich zu rechnen. Die offizielle Freigabe findet vermutlich im August dieses Jahres statt. Für den Vorgänger ließen sich die Entwickler etwas mehr Zeit: Der Release der finalen Version von Android 12 erfolgte im Oktober 2021.