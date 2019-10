Netflix: Konkurrenz durch Apple TV+ und Disney-Streaming könnten dem Unternehmen helfen

Netflix: Wir haben das größte Angebot

Konkurrenz beschleunigt Migration zu Streaming-Diensten

Netflix hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht, in denen es einige Lichtblicke, aber auch Rückschläge zu vermelden gibt. Der Gewinn pro Aktie liegt bei 1,47 Dollar – Analysten gingen von nur 1,04 Dollar aus. Beim Umsatz lagen die Analysten mit 5,24 Milliarden Dollar richtig, doch der US-Markt wuchs deutlich langsamer als erwartet: Netflix konnte 517.000 neue Kunden in den USA gewinnen, doch die Börse ging von 802.000 aus. International konnte Netflix aber mehr Abonnenten als erwartet gewinnen: 6,26 Millionen neue Kunden schlossen ein Abo ab, Analysten erwarteten nur 6,05 Millionen.Doch die kommenden Monate werden für Netflix sehr interessant: Zwei große Konkurrenten werden in den kommenden Wochen die Pforten öffnen. Apple startet am 1. November Apple TV+ für 4,99 Dollar pro Monat und Disney+ soll am 12. November für 6,99 Dollar verfügbar sein. Auch HBO will zukünftig mit HBO Max auf dem Streaming-Markt mitmischen.Netflix zeigt sich aber wenig besorgt: Zwar habe Apple wie auch Disney einige sehr interessante Eigenproduktionen im Programm, doch können die Dienste nicht mit der Vielfalt von Netflix mithalten. Für Netflix seien nicht die anderen Streaming-Dienste die Hauptkonkurrenten, sondern nach wie vor das lineare Fernsehen – daher könnte Netflix sogar davon profitieren, wenn auf dem Streaming-Markt mehr Optionen für Kunden entstehen.Die Betrachtung von Netflix ist folgende: Derzeit nutzt die große Mehrheit immer noch lineare Fernsehangebote. Je mehr exklusive Angebote es im Streaming-Markt gibt, desto mehr Anwender verzichten vollständig auf das lineare Fernsehen, welches besonders in den USA mit hohen monatlichen Kosten verbunden ist. Da aber alle Streaming-Dienste sehr individuelle Produktionen im Angebot haben, werden viele Kunden mehrere Streaming-Dienste gleichzeitig abonnieren, anstatt lineares Fernsehen zu nutzen. Daher werden die Konkurrenzangebote den Wandel vom linearen Fernsehen hin zu Streamingdiensten deutlich beschleunigen und Netflix wird so ebenfalls neue Kunden gewinnen – selbst wenn diese parallel Apple TV+ oder Disney+ nutzen.