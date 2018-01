Nächste Woche iOS- und macOS-Updates: Apple kündigt Bugfix an

Es ist nicht das erste Mal, dass sich iMessage durch bestimmte Nachrichten lahmlegen lässt. Vor drei Jahren führte beispielsweise der "Unicode of Death", eine bestimmte Zeichenfolge, zum kompletten Stillstand der Nachrichten-App. Im letzten Dezember fiel ein Fehler auf, der Freunden von Emojis in die Quere kommen konnte. Wer eine Konversation mit einem der vielen Stimmungsbildchen begann, musste die Nachrichten-App anschließend beenden - alle Bedienelemente verschwanden in diesem Fall nämlich. Vor wenigen Tagen tauchte erneut ein Web-Link auf, der die Nachrichten-App in die Knie zwang.Einmal verschickt, versucht die App wie üblich ein Vorschaubild der Seite aufzubauen. Allerdings schlägt dies fehl und ein Absturz ist die Folge. Betroffen sind nicht nur iPhone und iPad, sondern auch der Mac. Nach Versand des Links bleiben ein paar Sekunden, um die Konversation direkt zu löschen - wer hingegen nicht sofort reagiert, sieht nur noch das Berichtsfenster über den soeben erfolgten App-Absturz. Die fragliche Seite befand sich auf GitHub, wurden inzwischen aber entfernt.In der gestern veröffentlichten Betaversion von iOS 11.2.5 behob Apple den Fehler. Aus einer offiziellen Stellungnahme geht hervor, dass es in der nächsten Woche mindestens ein großes Software-Update gibt. Apple bestätigte nämlich, den oben beschriebenen Link-Bug in der kommenden Woche per Update zu schließen. Ziemlich sicher spricht Apple dabei von iOS 11.2.5 und macOS 10.13.3, denn ein separates Update nur gegen diesen einen Fehler wäre recht unwahrscheinlich. Der nächste Dienstag ist daher vermutlich Apples erster Update-Abend des Jahres. Neben iOS 11.2.5 und macOS 10.13.3 stehen auch tvOS 11.2.5 sowie watchOS 4.2.2 an. Da Apple Systemupdates meist in rascher Abfolge freigibt bzw. alle neuen Versionen am selben Tag verteilt, gibt es demnach auch für Mac, Apple Watch und Apple TV neue Systemversionen.