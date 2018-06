Nach „Ufo“-Hauptquartier: Apple plant zweiten Firmensitz in den USA

Apple Park reicht nicht als alleiniger Firmensitz

Apple sucht anders nach Hauptquartier als Amazon

Trotz des fast fertigen „Ufo“-Hauptquartiers in Cupertino benötigt Apple weiterhin zusätzliche Geschäftsfläche, da das Unternehmen in den vergangenen Jahren stärker als erwartet wuchs. Außer neuen Bürogebäuden in Santa Clara und anderen Niederlassungen soll Apple auch ein zweites Campus-Gelände planen. Der Research Triangle Park in North Carolina (USA) wurde einem Bericht zufolge dazu auserkoren.Die Verkündung des neuen Firmengeländes in North Carolina soll laut WRAL TechWire unmittelbar bevorstehen. Nach Verhandlungen mit den zuständigen Behörden vor Ort über den Bau eines neuen Apple-Campus sei der Deal bereits sicher, so der Bericht.Die Angaben zu der von Apple anvisierten Mitarbeiter-Kapazität des neuen Firmengeländes schwanken. Manche Quellen berichten von „mindestens 3.000 Angestellten“, die in North Carolina für Apple arbeiten könnten. Andere Meldungen gehen von 5.000 bis 10.000 Arbeitsplätzen aus, die das Unternehmen für den Research Triangle Park vorsieht. Zum Vergleich: Apple Park bietet Platz für rund 12.000 Mitarbeiter.Erste Meldungen über Apples North-Carolina-Pläne tauchten in einem Bericht zum Versand-Riesen Amazon auf, der ebenfalls einen Standort für ein zweites Hauptquartier sucht. Der Research Triangle Park gehört zu einer Gruppe von 20 potenziellen Stellen, die Amazon in der engeren Wahl hat.Das Unternehmen lässt die Stätten in einer Art Auktionswettbewerb gegeneinander antreten, in dem sich jeder der 20 Teilnehmer um den Zuschlag bemühen kann. Tim Cook erteilte dieser Form von Campus-Suche bereits eine Absage: „Apple richtet keine Art von Schönheitswettbewerb aus, um das zweite Hauptquartier zu finden“, so der Apple-CEO