Apple auf der Suche nach weiterem Campus-Standort

Drei Standorte beiden Unternehmen angeboten

Kaum hat Apple seinen "Apple Park" in Cupertino fertiggestellt, sucht der Konzern nach einem Standort für einen weiteren Komplex. Der neue Campus soll rund 20.000 Mitarbeiter fassen und auf der anderen Seite des Landes liegen, berichtet die Washington Post. Das Unternehmen habe einige Grundstücke im nördlichen Virginia ins Auge gefasst. Damit folge Apple dem Trend, nach dem Silicon Valley nun die Region um Washington D.C. mit Technologiestandorten zu besetzen. Acht Monate zuvor hatte Amazon drei Gegenden in der Nähe in die nähere Auswahl genommen, um ein zweites Hauptquartier außerhalb von Seattle zu gründen.Apple sucht einen rund 360.000 Quadratmeter großen Bauplatz, das entspricht der Größe von 50 Fußballfeldern. Amazon plant für sein Projekt ungefähr die doppelte Fläche ein. Beamte für die örtliche Wirtschaftsentwicklung sollen beiden Konzernen unter anderem Grundstücke in Crystal City, einem Stadtteil Washingtons, sowie in der Nähe vom Center for Innovative Technology direkt am Dulles-Flughafen und in Alexandria gezeigt haben. Schon bei der Suche Amazons hatte es Proteste der Anwohner gegeben, die negative Auswirkungen auf die Immobilienpreise, den Verkehr und die soziale Struktur ihrer Orte befürchten. Apple besichtigte vor einiger Zeit bereits Grundstücke in North Carolina. Eigenen Angaben zufolge will der Technolgiekonzern im neuen Campus den Technischen Kundendienst unterbringen und dessen Standort noch in diesem Jahr verkünden.