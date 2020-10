Nach Spott: Auch bei Samsung-Handys soll Ladegerät und Kopfhörer wegfallen

Schneller Sinneswandel

Selbes Spiel: Die Klinkenbuchse

Bereits Monate vor der offiziellen Vorstellung geisterte durch die Gerüchteküche, dass Apple beim iPhone 12 das beiliegende Netzteil und die Kopfhörer ersatzlos streicht – nur noch als Zubehörartikel sollen diese zu bekommen sein. Das "Hi, Speed"-Event brachte Gewissheit: Dem iPhone 12, 11, SE und XR liegen die zuvor genannten Zubehörartikel nicht mehr bei. Viele Kunden und auch Pressevertreter loben Apple für den Schritt, welcher die Umwelt schützen soll – doch andere sind der Auffassung, der alleinige Grund sei die Steigerung der Marge pro verkauftem iPhone und lehnen die Entscheidung daher ab.Wie schon so oft nach der Vorstellung neuer Apple-Geräte, griff Konkurrent Samsung sofort das Thema auf: Über soziale Medien verbreitete Samsung kurz nach der Präsentation ein Bild eines Netzteils, unterschrieben mit "Bei Deinem Galaxy mit dabei":Nun sind Berichte aufgetaucht, wonach Samsung wohl Apples Beispiel folgt und beim kommenden Samsung Galaxy S21 ebenfalls auf das beiliegende Netzteil verzichten will. Auch die Kopfhörer will Samsung nicht mehr mitliefern – genau wie Apple bei neuen iPhones. Sollten die Berichte stimmen, könnte die PR-Kampagne von Samsung schnell zu einem Boomerang werden: Das neue High-End-Smartphone wird Samsung bereits Anfang Januar 2021 der Öffentlichkeit zeigen – und somit nur drei Monate nach dem PR-Seitenhieb gegen Apple.Apple eliminierte mit der Vorstellung des iPhone 7 und dem iPhone X den Kopfhöreranschluss – und Samsung kokettierte Apple mit einem Werbevideo, wie einfach der Anschluss eines Kopfhörers ohne Adapter bei den eigenen Handys funktioniert. Doch Ende letzten Jahres folgte auch hier Samsung Apples Beispiel und stellte ein Smartphone ohne Kopfhörerausgang vor. Zeitgleich entfernte Samsung still und heimlich die damaligen Werbevideos – in der Hoffnung, dass diese bei den meisten Kunden bereits in Vergessenheit geraten sind.