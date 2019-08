Keine Klinkenbuchse mehr: Warum Samsung heimlich, still und leise ein Werbevideo entfernt

Video nicht mehr bei YouTube zu finden

Wenig Selbstbewusstsein

Wer anderen eine Grube gräbt: Vor fast zwei Jahren mokierte sich Samsung in einem Werbevideo darüber, dass Apple mit iPhone 7 und iPhone X den Klinkenstecker in Rente geschickt hatte. Bei den gestern vorgestellten Flaggschiffen des südkoreanischen Unternehmens fehlt nun ebenfalls der Kopfhöreranschluss. Die damaligen Videos sind Samsung offenbar mittlerweile peinlich.Das Unternehmen möchte nämlich offenbar nicht an die eigenen Aussagen erinnert werden, die es im November 2017 per Video kundtat. Seit gestern ist der Streifen nicht mehr bei YouTube verfügbar, Samsung hat ihn kommentarlos gelöscht. Apples südkoreanischer Dauerrivale fürchtete augenscheinlich, mit Spott und Häme überzogen zu werden, falls jemand das Video ausgegraben hätte - was wohl mit Sicherheit über kurz oder lang geschehen wäre."Was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern" - diesen Satz prägte einst Konrad Adenauer. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sah es also gelassen, wenn ihm vorgeworfen wurde, seine Meinung geändert zu haben. Eine derartige Gelassenheit hätte den Verantwortlichen bei Samsung auch gut zu Gesicht gestanden. Die Löschung des Werbevideos ist nämlich wenig souverän und zeugt nicht gerade davon, dass man in Seoul vor Selbstbewusstsein strotzt. Es bewahrheitet sich zudem, was MacTechNews seinerzeit über das Video schrieb: "Werbespots, die sich fast ausschließlich mit einem Produkt der Konkurrenz auseinandersetzen, sind ein zweischneidiges Schwert."