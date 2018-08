Nach Rückschlag auf dem Weltmarkt: iPhone in den USA immer noch meistverkauftes Smartphone

Fast jeder vierte Smartphone-Onlineverkauf über Amazon

Die Marktforschungsunternehmen Gartner und IDC platzierten iPhones im zweiten Quartal 2018 zwar nur noch auf der dritten Position der weltweiten Smartphone-Verkäufe – doch in den USA waren die Apple-Geräte auch in den letzten Monaten der Kassenschlager unter den mobilen Telefonen. Das geht aus Daten von Counterpoint Research hervor.Während Samsung und Huawei in den Monaten April bis Juni global vor Apple lagen, was die abgesetzte Stückzahl betrifft, gelang dem iPhone auf dem Heimatmarkt auch in dieser Zeitspanne der Spitzenplatz. Das gilt sowohl für den Online- als auch den Offline-Handel. Traditionell ist das zweite Quartal eines Jahres der verkaufsschwächste Zeitraum für iPhones, da viele potenzielle Kunden auf die jeweiligen Neuveröffentlichungen im Herbst warten.Counterpoint Research untersuchte insbesondere, welche Online-Händler welchen Anteil am Smartphone-Verkauf hatten. Deswegen gibt es keine genaueren Details zum Offline-Geschäft. Für den größten Smartphone-Absatz sorgte demzufolge Amazon. Fast jedes vierte Smartphone in den USA wird über die Plattform verkauft. Dahinter folgen der Mobilfunkanbieter Verizon (12 Prozent) und die Handelskette Best Buy (9 Prozent). Apples eigener Online-Shop, der im Smartphone-Bereich naturgemäß ausschließlich iPhones vertreibt, bringt es auf 8 Prozent.Kunden entscheiden sich beim Online-Kauf eher für ein höherpreisiges Modell als im Ladengeschäft, so Counterpoint Research. Allerdings werden die Verkäufe im Premium-Segment des Online-Geschäfts hauptsächlich vom Apple Store befeuert, weswegen der Trend weniger auf Samsung-Geräte oder Produkte anderer Anbieter zutrifft.