Nach Kritik von Apple: United Airlines entfernt Angaben zu Flugausgaben der Großkunden

Internes „Pilot-Projekt“ sorgt für Ärger bei Großkunden

United Airlines bescherte Apple vor kurzem ungewollte Schlagzeilen. Wie aus einem Twitter-Beitrag hervorging, ist Apple mit jährlichen Ausgaben in Höhe von 150 Millionen US-Dollar der Top-Kunde der Fluggesellschaft. Kein anderes Unternehmen gibt bei United Airlines auch nur ansatzweise so viel Geld aus wie Apple.Der Tweet stammte zwar nicht von United Airlines, doch die zugrundeliegende Information kommunizierte die Fluglinie recht offensiv gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Nach Beschwerden seitens Apple und anderer genannter Großkunden hat die Fluglinie inzwischen die beanstandeten Mitarbeiter-Hinweise bezüglich der Flugausgaben und -details entfernt. Zukünftig werde die Fluggesellschaft strenger darauf achten, welche Kundendaten für Angestellte verfügbar gemacht werden, so United Airlines.United Airlines rechtfertigte die Bekanntgabe der Kunden-Informationen damit, ein internes „Pilot-Projekt“ durchgeführt und dazugehörige Infobögen verteilt zu haben. Inzwischen sei das Projekt, das sich auf Kundenbeziehungen im Wirtschaftsbereich „San Francisco“ bezog, beendet . Auf den Mitteilungsbögen, die unter anderem Großkunden-Umsatzdaten beinhalten, findet sich entsprechend der Hinweis: „Hierbei handelt es sich um vertrauliche Informationen. Bitte teilen Sie die Daten nicht außerhalb von United.“ Offenbar hielt sich einer der Mitarbeiter nicht daran und machte ein Foto, das schließlich bei Twitter landete.Außer den Umsatzdaten finden sich auch detaillierte Angaben zu Apples Buchungen und Flugpräferenzen. Demnach nutzt Apple die Verbindung von San Francisco nach Peking als häufigste Route und bucht jeden einzelnen Tag des Jahres 50 Business-Plätze. Auf dem Infobogen finden sich auch Angaben zu anderen Unternehmen, darunter Google, Facebook und Intel.