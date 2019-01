Mozilla Thunderbird: Neue UI noch in diesem Jahr

User Interface, Gmail-Integration und Verschlüsselung

Die Open-Source-Anwendung Thunderbird erhält dieses Jahr ein großes Update, das sich unter anderem der Benutzeroberfläche annimmt. Mozilla plant zahlreiche Optimierungen, um das Organisations-Tool für E-Mails, Kalendereinträge und To-do-Listen besser an die Nutzerbedürfnisse anzupassen. Dazu zählen außer Stabilitäts- und Leistungsoptimierungen auch eine Neugestaltung des User Interface sowie eine reibungslosere Integration von Gmail-Konten.Der Blogeintrag von Ryan Sipes beginnt mit einem Dank an die Spender, die mit ihren finanziellen Beiträgen die Weiterentwicklung von Thunderbird ermöglichen. Nach dem Hinweis auf das stetig wachsende UX-Team der Software geht Sipes auf die konkreten Neuerungen ein, mit denen Thunderbird-Nutzer in diesem Jahr rechnen können.Eine der Baustellen ist die Arbeitsgeschwindigkeit des Programms. Das Thunderbird-Team wird sich insbesondere den Leistungseinbrüchen in bestimmten Nutzungsszenarien und dem an einigen Stellen als langsam empfundenen UI-Verhalten widmen. Apropos User Interface: Sipes kündigt eine „schönere und besser nutzbare“ Benutzeroberfläche für Thunderbird an. Details zu den optischen Änderungen nennt er keine.Dafür gibt es konkrete Hinweise zu den Funktionserweiterungen. Das Tool soll besser mit Gmail-Accounts umgehen können und beispielsweise die Labels des Google-Dienstes unterstützen. Hinzu kommt die einfachere Verschlüsselung von E-Mails, um die Privatsphäre des Nutzers komfortabler und besser zu schützen. Bislang ist kein genauer Update-Zeitplan für die neuen Features bekannt – alles genannte soll aber auf jeden Fall im Jahr 2019 via Thunderbird-Aktualisierung erscheinen.