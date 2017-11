Mit Bluetooth-Kabel: Shure SE215 Wireless In-Ears (139 Euro) im Test

Kompakt

Marke Shure Bezeichnung SE215 BT1 Art Bluetooth In-Ear Empf. Preis (€) 139 Verfügbarkeit sofort

SE112/m+ (55/65 Euro)

SE215 (109 Euro)

SE315 (175 Euro)

SE425 (275 Euro)

SE535 / LTD (439/489 Euro)

SE846 (999 Euro)

Zugegeben, Bluetooth-Kabel klingt erstmal widersprüchlich. Etwa so wie das berühmt-berüchtigte „WLAN-Kabel“, das eigentlich nur ein Gag ist, weil es keine drahtlosen Kabel gibt. Man könnte darunter zwar auch ein Kabel zur Verbindung mit einer WLAN-Antenne meinen, aber im großen und Ganzen ist das Wortklauberei. Daher ist auch die Bezeichnung „Bluetooth-Kabel“ für das neue Shure-Zubehör namens RMCE-BT irgendwie unglücklich gewählt. Und dennoch ergibt es Sinn.Shure bietet neuerdings für alle In-Ears seiner SE-Serie (außer dem elektrostatischen KSE1500) besagtes Zubehör an. Es handelt sich um ein kurzes Nackenkabel mit integriertem Bluetooth-Modul, Akku und Fernbedienung, welches sich den Umstand zunutze macht, dass die SE-Serie-Hörer auswechselbare Kabel dank spezieller Mini-Anschlussbuchsen haben.Zur kabelgebundenen Shure SE-Serie gehören (ohne den 3.000 Euro teuren elektrostatischen KSE1500) folgende In-Ears:Wer einen dieser Ohrstöpsel sein Eigen nennt, kann diesen nun für 99 Euro mittels des RMCE-BT zu einem Bluetooth-Hörer umrüsten. Einfach das Klinkenkabel abziehen, das Bluetooth-Kabel anstecken, fertig.Zusätzlich bietet Shure Neueinsteigern die Modelle SE112 und SE215 ab sofort als Wireless-Variante mit dem Zusatz „BT1“ an, die direkt mit Bluetooth aber ohne Klinkenkabel erhältlich sind. Der SE112 Wireless kostet 99 Euro, der SE215 139 Euro (in drei Farben erhältlich).Wer sich die Preisgestaltung etwas genauer ansieht, ist möglicherweise – so wie ich – etwas verwirrt. 99 Euro kostet das Bluetooth-Kabel RMCE-BT. Für exakt den selben Preis erhält man aber auch den SE112 Wireless, also das besagte Bluetooth-Kabel inklusive Ohrhörern. Da muss es also irgendeinen Haken geben. Die Einschränkung beim SE112 Wireless ist nicht im Bluetooth-Modul begründet, sondern darin, dass bei diesem Modell das Kabel fest mit den Hörern verbunden ist. Erst beim SE215 Wireless kann man das RMCE-BT von den Hörern trennen und bei Bedarf für die anderen Modelle der SE-Serie nutzen.Merkwürdig ist auch, dass der kabelgebundene SE215 einen UVP von 109 Euro hat. Also nur 30 Euro weniger als die Wireless-Version. Bekommt man hier das Bluetooth-Kabel also mit 69 Euro Rabatt? Nicht ganz, denn die Wireless-Version wird ohne Klinkenkabel geliefert. Dennoch ist die Preisgestaltung hier etwas verwirrend und schwer nachvollziehbar, dürfte das fehlende Klinkenkabel beim SE215 Wireless doch keine so große Preisdifferenz ausmachen.