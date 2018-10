Microsoft zieht Windows-Update aufgrund von Datenverlusten zurück

Microsoft veröffentlichte vor einer Woche für alle Kunden das Oktober-Update für Windows 10 mit der Buildnummer 1809. Das Update beschert nicht nur Mac-Nutzern mit Boot Camp Probleme , sondern führt auch bei vielen Nutzern zu einem fast vollständigen Datenverlust. Der Bilder-, Dokumente-, Filme- und Musikordner im Nutzerverzeichnis wird bei der Installation der Aktualisierung kommentarlos und ohne Backup unwiederbringlich gelöscht.Wie auch Apple verfügt Microsoft auch über ein öffentliches Beta-Programm ("Windows Insider Program") – viele Teilnehmer meldeten den Fehler schon vor Monaten an Microsoft. Offenbar stufte Microsoft den Fehler aber nicht als kritisch ein und gab das Oktober-Update ohne Fehlerbereinigung heraus. Lustigerweise blendet der Windows-Installer bei der Installation des Oktober-Updates folgende Meldung während des Aktualisierungsprozesses ein:Nun hat der Konzern aus Redmond die Aktualisierung zurückgezogen und rät Nutzern, das Update nicht zu installieren falls es schon heruntergeladen wurde. Microsoft will in Kürze eine überarbeitete Fassung des Updates veröffentlichen, welche den ärgerlichen Fehler beseitigt. Betroffene, die das Update bereits installiert haben und Datenverlust feststellten, sollen sich an den Microsoft-Kundensupport wenden.