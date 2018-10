Neustes Windows-Update: Boot-Camp-Nutzer sollten Aktualisierung aufschieben

Microsoft liefert seit vergangenem Dienstag ein neues Windows-10-Update an alle Nutzer aus – das Oktober-Update trägt die Buildnummer 1809. Offenbar sind Microsoft aber hier diverse Pannen unterlaufen, unter anderem kann es zu erheblichen Datenverlust kommen.Nach der Installation berichten diverse Anwender, dass auf PCs, Macs mit Boot Camp und innerhalb von Virtualisierungslösungen der Dokumente-, Bilder-, Musik- und Video-Ordner aus dem Benutzerverzeichnis komplett gelöscht wurde. Von dem Problem sind offenbar alle Windows-Editionen wie Home, Pro und Pro for Workstations und auch die Enterprise-Editionen betroffen. Noch ist nicht klar, welche genaue Konstellation zu dem besagten Fehler führt – nicht alle Nutzer sind betroffen, allerdings finden sich auf gängigen Plattformen eine große Anzahl an Problemberichten Ein Wiederherstellen der Daten aus dem Nutzerordner ist nur über ein Backup möglich – ist keine Sicherung vorhanden, sind die Daten verloren und können nicht oder nur mit großem Aufwand wiederhergestellt werden.Ein zweites Problem trifft nur Boot-Camp-Nutzer: Offenbar hat Microsoft die Audio-Treiber verändert, so dass kein Ton mehr auf manchen Macs abgespielt werden kann. Betroffen hiervon scheinen neuere MacBook Pros der Jahrgänge 2016, 2017 und 2018 sowie aktuellere iMacs und der Mac Pro aus dem Jahr 2013 zu sein. Einige Nutzer konnten sich durch eine erneute Installation der Boot-Camp-Treiber behelfen, aber auch dies funktionierte nicht bei allen Anwendern.Einige Boot-Camp-Nutzer berichten auch von Problemen während der Installation: Der Installer scheint sich nach einer gewissen Zeit aufzuhängen und kann das Update nicht abschließen – bei einem Neustart wird abermals der Versuch unternommen, das Update zu installieren.Das Oktober-Update von Windows 10 bringt eine verbesserte systemweite Suche, eine App zum Einbinden von Android-Handys ins System wie auch eine verbesserte Zwischenablage und einen Dark Mode für den File Explorer mit.