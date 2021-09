Microsoft stellt vor, was Apple ebenfalls blühen könnte: Alternative "App Stores im Store" erlaubt

Microsoft erlaubt "Store im Store"



Apple droht weiteres Ungemach

Noch immer kämpft Apple darum, das Geschäftsprinzip des App Stores so weit wie möglich beibehalten zu können. Allerdings ist der Gegenwind stark und auch eine Gerichtsentscheidung ging am 10. September unvorteilhaft aus. Die Richterin im Epic-Prozess wollte Cupertino zwar nicht als Monopolisten bezeichnen, untersagte Apple jedoch, alternative Bezahlweisen zu verhindern. Bislang gibt es diesbezüglich keine Reaktionen, Apple wurden 90 Tage für die Umsetzung eingeräumt. An einer anderen Front muss sich Apple ebenfalls verteidigen, in den USA gilt nämlich das Verbot alternativer App Stores als bedenkliche Vorgabe. Der parteiübergreifende Ausschuss erarbeitete bereits eine Gesetzesvorlage, die konkurrierende Stores vorsieht.Wie so etwas aussehen könnte, zeigte nun Microsoft. Das Unternehmen gab bekannt , im "Microsoft Store for Windows" fortan auch externe App Stores einzubinden. Beispielsweise können der Epic Game Store oder auch Amazons App Store dort als App auftauchen, ohne dass Microsoft sich einen Umsatzanteil für Verkäufe sichert. Während Apple gegen derlei "Stores im Store" im App Store und Mac App Store entschieden vorgeht und daher unter anderem Spiele-Streaming sehr starken Einschränkungen unterliegt, wählte Microsoft einen ganz anderen Weg. Wie es in der Stellungnahme heißt, wolle man faire Bedingungen schaffen und so Innovationen fördern – eine Aussage, die man als Seitenhieb gegen Apple verstehen kann.Für Apple macht das die Situation nicht gerade einfacher, denn sowohl Google als auch Microsoft sehen somit konkurrierende Store-Plattformen explizit vor. Dies könnte Gesetzgebern weitere Munition geben, Apple diesbezüglich stärker zu reglementieren – beispielsweise durch die Vorgabe, dass Drittanbieter über ihre Apps weitere Programme anbieten dürfen. Blickt man auf die Diskussionen in Europa und den USA, würde zumindest die von Microsoft verfolgte Öffnung weitgehend den Forderungen der Wettbewerbshüter entsprechen. Für die kommenden Wochen wird allerdings erst einmal spannend, in welcher Form Apple die neuen Vorgaben zur Zahlungsabwicklung umsetzt. Gesetzliche Beschlüsse bezüglich alternativer App Stores bleiben erst einmal Zukunftsmusik, sofern es diese überhaupt jemals gibt.