Microsoft: Surface Pro 6, Surface Laptop 2 und Kopfhörer mit Noise-Cancelling

Surface Pro 6

Surface Laptop 2

Surface Studio 2

Surface Headphones

Microsoft hat kürzlich den Anfang der Hardware-Events im Oktober gemacht, bevor Google nächste Woche und vermutlich auch Apple bis Monatsende ebenfalls neue Produkte vorstellen werden. Die Präsentation beinhaltete sowohl Modellpflege als auch eine für Microsoft komplett neue Produktreihe.Die neue Generation des Surface Pro bietet außer der optionalen Farbvariante „Schwarz“ kaum Neuerungen, die direkt auffallen. Am Gehäuse und den Schnittstellen ändert sich wenig. USB-C beispielsweise fehlt weiterhin. Das Unternehmen aktualisierte den Tablet-Notebook-Hybriden insbesondere unter der Haube.Nutzer haben die Wahl zwischen Chips der Typen Core i5 und Core i7 (Kaby Lake Refresh). Zudem gibt es eine Variante mit dem stromsparenderen Core m3-Chip (Kaby Lake). Kunden können den vorinstallierten S-Modus von Windows 10 kostenlos zur Home-Variante upgraden. Das 2-in-1-Gerät ist ab dem 16. Oktober erhältlich. Preislich startet das Surface Pro 6 bei 899 Euro (Core m3).Auch bei Microsofts hauseigenem Laptop bleibt vieles beim alten. Außer der fortan wählbaren schwarzen Gehäusefarbe und neuen Intel-Prozessoren (Core i5 und Core i7 Kaby Lake Refresh) gibt es nur wenig Neues. Nutzer müssen – wie beim Surface Pro 6 – weiterhin auf USB-C verzichten. Das Surface Laptop 2 startet bei 1.150 Euro. Der vorinstallierte Windows S-Modus lässt sich gratis zur Home-Version umwandeln. Der Markstart des Microsoft-Laptops ist am 16. Oktober. Die preisgünstigste Variante beginnt bei 1.150 Euro.Microsofts All-in-One-Rechner mit Touch-Display erhält ebenfalls neue Intel-Chips. Microsoft setzt auf den Core i7 7820HK (Kaby Lake). Hinzu kommen die Grafikkarten-Optionen Nvidia GeForce GTX 1060 und GeForce GTX 1070. Das 28-Zoll-Display (4.500 x 3.000 Pixel) soll mit 515 cd/m² wesentlich heller sein als das des Vorgängers. Der Kontrastwert wurde von 1.100:1 auf 1.200:1 erhöht. Das Surface Studio 2 wird zunächst nur in Kanada, Australien, Neuseeland und den USA verfügbar sein. Der Markstart ist für den 15. November angesetzt. Der Preis des günstigsten Modells beträgt 3.499 US-Dollar.Microsoft hat außer aktualisierten Rechnern und Mobilgeräten überraschend auch ein ganz neues Produkt präsentiert: die Surface Headphones. Der Bluetooth-Kopfhörer mit integriertem Noise-Cancelling soll sich gegen Konkurrenzmodelle wie Beats Studio3, Sony WH-1000X M3 und Bose QC 35 behaupten. Die Geräuschunterdrückung lässt sich in 13 Stufen justieren, um in den unterschiedlichsten Umgebungen das jeweils optimale Ergebnis zu erzielen. Microsofts Sprachassistent Cortana wird von dem Kopfhörer unterstützt.Dem Unternehmen zufolge beträgt die Akkulaufzeit im kabellosen Modus etwa 15 Stunden. Bei der Verwendung eines Klinkenkabels steigt der Wert auf 50 Stunden. Die Surface Headphones werden „noch dieses Jahr“ erscheinen, so Microsoft – zunächst aber nur in den USA. Der anvisierte Preis liegt bei 350 US-Dollar.