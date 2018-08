Microsoft Surface Go vor Deutschlandstart: iPad-Konkurrent ab morgen im Handel

Variante mit 128 GB für 599 Euro, Tastatur kostet 99,99 Euro

Das vor etwas mehr als einem Monat angekündigte Surface Go ist ab morgen auch in Deutschland erhältlich. Bei Microsofts iPad-Konkurrenten handelt es sich um das leichteste und kleinste Modell der Surface-Serie. Kunden müssen für die Basisvariante 449 Euro bezahlen. Mehr Speicher und Zubehör wie die Tastatur Type Cover kosten extra.Das 10-Zoll-Display des Surface Go bietet eine Auflösung von 1.200 × 1.800 Pixeln und eine Pixeldichte von 216 ppi (2018er iPad: 9,7 Zoll, 1.536 × 2.048 Pixel, 264 ppi). Anders als das iPad hat das Surface Go keinen ARM-Chip integriert, sondern verfügt über einen relativ niedrig getakteten Intel Pentium Gold, der auf der Kaby-Lake-Architektur basiert. Zudem gibt es einen microSD-Slot, den Surface-typischen Standfuß und Anschlüsse für USB-C, jedoch nicht für Thunderbolt 3. Die Frontkamera ermöglicht die biometrische Nutzer-Authentifizierung via Windows Hello.Wenig überraschend ist auf dem Surface Go Windows 10 vorinstalliert. Privatkunden erhalten Windows 10 Home, Geschäftskunden Windows 10 Pro. Da der Windows-S-Mode automatisch aktiv ist, können Anwender Software nur über den Microsoft App Store installieren. Der S-Mode lässt sich aber abschalten.Das Surface Go mit vier Gigabyte RAM und 64 Gigabyte Speicher kostet 449 Euro (Amazon: ). Wer acht Gigabyte Arbeitsspeicher und eine SSD mit 128 GB möchte, muss 599 Euro bezahlen (Amazon: ). Im Laufe des Herbstes soll auch eine LTE-Variante des Surface Go erscheinen. Das schwarze Modell der optionalen Tastatur Type Cover gibt es für 89,59 Euro (Amazon: ), andere Farben mit Stoffoberfläche kosten 108,48 Euro (Amazon: ). Der Preis für die Maus beträgt 35,99 Euro. Für den Surface Pen werden 109,99 Euro fällig.