Microsoft Edge für macOS und Windows: Neuer Browser aus Redmond erinnert stark an Chrome

Optik des Browsers stark verändert

Kompatibel zu Chrome-Erweiterungen



Die Einstellungsbildschirme: links Edge, rechts Chrome

Änderungen sind noch möglich

Erscheinungstermin noch nicht bekannt

Im Dezember vergangenen Jahres verkündete Microsoft das Aus für die hauseigene Browser-Engine. Als Basis für zukünftige Versionen des Webseiten-Betrachters "Edge" wird das von Google ins Leben gerufene Chromium dienen. Jetzt sind erste Screenshots der Neuentwicklung aufgetaucht, die vor allem eins zeigen: Der neue Browser aus Redmond lehnt sich im Aussehen stark an das Original des Suchmaschinenriesen an.Das Aussehen der neuen Version unterscheidet sich deutlich von der bisherigen Optik des Microsoft-Browsers, der zukünftig für Windows und macOS zur Verfügung stehen wird. Zwar finden sich auch in der auf Chromium basierenden Variante zahlreiche Microsoft-typische Designelemente und Icons, dennoch erinnern Aussehen und Bedienung sehr deutlich an Chrome. Das betrifft beispielsweise die Navigations-Buttons in der linken oberen Ecke des Browserfensters ebenso wie die Schaltflächen für Erweiterungen und das Benutzerprofil.Auch bei der Gestaltung des Einstellungsbildschirms hat sich Microsoft an Google orientiert. Die Übersicht schiebt sich in der aktuellen Entwicklerversion von Edge nicht mehr von rechts ins Browserfenster, sondern befindet sich am linken Rand. Der neue Store für Browsererweiterungen gleicht dem Chrome Web Store, er enthält zudem bereits zahlreiche Addons, die es auch für Googles Browser gibt.Da es sich bei den Screenshots um Bilder einer relativ frühen Entwicklerversion handelt, präsentieren sie unter Umständen nicht die endgültige Optik des neuen Browsers. Es ist durchaus möglich, dass Microsoft im weiteren Verlauf der Entwicklung noch Änderungen vornimmt. Außerdem zeigen die Bildschirmfotos die Windows-Variante von Edge, deren Aussehen nicht mit dem der Version für macOS identisch sein muss.Microsoft hat bisher nicht bekanntgegeben, wann der neue Browser erscheinen wird. Eine öffentliche Betaversion gibt es ebenfalls noch nicht. Wer sich für den auf Chromium basierenden Webseitenbetrachter aus Redmond interessiert, kann sich für das "Edge Insider"-Programm anmelden und wird informiert, wenn eine Testversion zur Verfügung steht.