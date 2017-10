Microsoft Edge für iOS - der Nachfolger des Internet Explorers als Beta

Vor 15 Jahren hätte es durchaus andere Browser als den Microsoft Internet Explorer gegeben - allerdings verwendete diese kaum jemand. Selbst auf dem Mac war der Internet Explorer die erste Wahl, bis Apple im Januar 2003 mit dem hauseigenen Browser Safari antrat. Einige Jahre später begannen die 95 Prozent Marktanteil des Internet Explorers aber zu bröckeln. Zunächst machte Firefox dem Microsoft-Browser signifikant Marktanteile abspenstig, etwas später trat auch Google mit Chrome an - dem inzwischen am häufigsten eingesetzten Browser. Der Ruf des Internet Explorers war miserabel - wohl einer der Hauptgründe, warum Microsoft das Projekt einstellte und stattdessen den neuen Browser namens "Edge" vorstellte. Dieser wird allerdings weitgehend von den Nutzern verschmäht - gerade einmal fünf Prozent der Zugriffe stammen laut Net Applications von Edge. Dies hält Microsoft allerdings nicht davon ab, weitere Pläne zu verfolgen. Die Strategie lautet Expansion, weswegen auch eine iOS- und Android-Version in Arbeit ist.Teilnehmer des "Windows Insider"-Programms haben die Möglichkeit, eine Betaversion zu beziehen. Frei verfügbar ist Edge für iOS allerdings noch nicht. Bei den Funktionen gibt es keine großen Überraschungen. Auch Microsoft arbeitet darauf hin, Desktop und Mobilgerät möglichst nah zusammenzuführen und Informationen abzugleichen, sodass der Nutzer überall fortsetzen kann, was er an anderer Stelle begann. Bis zur Marktreife hat Microsoft aber noch viel zu tun. Weder lassen sich unter iOS die geöffneten Tabs noch der Verlauf synchronisieren. Dies soll aber in einer kommenden Version der Fall sein.Auch im Jahr 2017 gibt es noch immer Internet-Seiten, die auf dem Mobilgerät einfach nicht richtig funktionieren. Microsoft will dieser Problematik mit der Funktion "An den Desktop senden" entgegnen, um auf dem Windows-PC fortzufahren. Edge für den Mac gibt es hingegen nicht. Microsoft legt Nutzer übrigens nicht auf Bing fest, wer möchte kann auch Google oder andere Suchmaschinen einstellen.Weitere Informationen zu Microsoft Edge für iOS und Android gibt es auf dieser Seite . Darüber ist es auch möglich, sich für das Testprogramm anzumelden. Ohne Mitgliedschaft besteht hingegen keine Möglichkeit, den Microsoft-Browser unter iOS zu testen.