Netzmarktanteile: Der Siegeszug von Chrome - und die sonstigen Marktanteile

Ein Blick auf die Netzmarktanteile des abgelaufenen Monats zeigt, dass Google Chrome weiterhin die eindeutige Mehrheit der Nutzer von sich überzeugen kann . Allerdings lag Chrome im September einen ganzen Prozentpunkt unter dem bisherigen Spitzenwert des Sommers. Die Marke von 60 Prozent hatte Chrome zwar fast erreicht (59,57 Prozent im Juli), allerdings bislang nicht übertroffen. Auch wenn Chrome damit eindeutig vorne liegt, ist der Wert dennoch weit von den einstigen Ergebnissen des Internet Explorers entfernt. Microsofts Browser hatte es einst auf über 90 Prozent geschafft, bevor Firefox und andere Browser für mehr Vielfalt auf dem Markt gesorgt hatten.Jenem Browser, der vor mehr als zehn Jahren die Browser-Welt durchgerüttelt hatte, kündigten aber die meisten Nutzer die Freundschaft. Im September kam Firefox auf 12,7 Prozent der weltweit erfassten Zugriffe. Damit ist der Negativtrend allerdings durchbrochen und anscheinend eine Trendwende geschafft. Im Juni 2016 hatten beispielsweise nur noch acht Prozent der Nutzer auf Firefox gesetzt, wohingegen im Jahr 2010 noch die Marke von 30 Prozent in Sichtweite war. Vom Internet Explorer waren im September noch 13,84 Prozent übrig, der Nachfolger namens "Edge" erzielte 5 Prozent. Safari kommt in der Statistik auf 4,97 Prozent.Ein Blick auf die Entwicklung der Desktop-Betriebssysteme: Windows führt mit 88,88 Prozent, OS X bzw. macOS folgen mit 6,29 Prozent und Linux kommt auf 4,83 % der erfassten Zugriffe. Unter den Windows-Varianten führt Windows 7 (46,22 Prozent), Windows 10 hat sich inzwischen einen Marktanteil von 28,85 Prozent erarbeitet. Nur noch je fünfeinhalb Prozent der im Internet aktiven Nutzer halten Windows XP sowie Windows 8.1 die Treue. macOS 10.12 Sierra kommt in der Gesamtaufstellung auf 3,8 Prozent. Unter den Mobilsystemen führt Android mit 65,6 Prozent, gefolgt von iOS mit 32,27 Prozent der Webzugriffe. Windows Phone ist nur noch mit 0,87 Prozent vertreten, vor einem Jahr waren es noch 2,35 Prozent.