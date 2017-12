"Mi Pad" ist "iPad" zu ähnlich: Apple besiegt Xiaomi im Namensstreit

Mi Pad klinge für Nicht-Englischsprachige wie iPad

Wenn man einen ersten flüchtigen Blick auf die "Mi Pad"-Tablets aus dem Hause Xiaomi wirft, könnte man sie tatsächlich für iPad-Varianten halten. Die Form ist äußerst ähnlich, der Home-Button nahezu identisch zu früheren iOS-Geräten und auch die Displaydiagonale von 7,9'' entspricht genau dem, was man vom iPad mini her kennt. Lediglich die fruchtig-bunten Gehäuserückseiten erinnern mehr an ein iPhone 5c denn ein iPad mini. Nichtsdestotrotz hat dieses Produkt überhaupt nichts mit Apple zu tun, sondern stammt von der aufstrebenden Marke Xiaomi.Hierzulande haben die Chinesen noch nicht wirklich Fuß gefasst, doch gibt es das inzwischen in dritter Auflage erschienen Mi Pad in einigen Staat der Europäischen Union zu kaufen. Folgerichtig versuchte der Konzern schon bei Veröffentlichung der ersten Version 2014, das »Mi Pad« als Wortzeichen beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eintragen zu lassen. Apple legte unmittelbar Widerspruch ein und erhielt 2016 Recht. Die folgende Gegenklage von Xiaomi wurde jetzt vom Gericht der Europäischen Union abgewiesen.In der Urteilsbegründung legt das Gericht dar, dass die Buchstabenfolge des iPad vollständig im Mi Pad enthalten ist, lediglich ergänzt um ein vorangestelltes M. Während englischsprachige Kunden die beiden Produktbezeichnungen unterschiedlich betonen würden und hier deswegen nur eine mittlere Ähnlichkeit bestehe, sähe das bei nicht englischsprachigen Kunden anders aus. Diese würden das Mi Pad wohl fälschlicherweise wie »myPad« aussprechen, was der iPad-Aussprache doch sehr nahe komme. Daher bestehe die Gefahr, dass das Publikum Mi Pad als Abwandlung der älteren Marke iPad und es für ein Gerät von demselben Unternehmen halten könnte.Trotz dieser recht diskussionswürdigen Begründung stellt die Ablehnung einen Sieg Apples gegen Xiaomi dar, einen Konzern, der Apple vom Design bis zum Habitus in vielerlei Hinsicht nacheifert. Als nächsten Schritt könnte Cupertino fordern, den Verkauf von Mi Pads in der EU zu verbieten. Käme Xiaomi dieser Aufforderung nicht nach, dürfte Apple vor ein Markengericht ziehen.Weiterführende Links: