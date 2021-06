Metadaten: Apple nennt "M1X MacBook Pro" in den YouTube-Tags

MacBook Pro M1X in den Metadaten

Bislang hinterlegte Apple nie Fantasiebegriffe

Thema erst im Mai gestrichen?

Wer auf Hardware-Ankündigungen gehofft hatte, wurde am vergangenen Montag auf der WWDC-Keynote enttäuscht. Nachdem es 2020, 2019 und 2017 Hardware-Themen gegeben hatte, widmete sich Apple diesmal, so wie in den Jahren 2018 und 2016, lediglich Software. Es bleibt damit weiterhin spannend, welcher Chip auf den M1 folgt – bzw. was dieser an Leistungswerten mitbringt und wie Apple die jeweiligen Geräte dann gestaltet. Angeblich war es Apples ursprünglicher Plan, bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 mit ersten M1X- bzw. M2-Macs anzutreten. Mehrere Berichte der letzten Wochen sprachen dann jedoch von Verzögerungen, hervorgerufen durch die Verknappung auf dem Chip-Markt.Eine interessante Entdeckung förderte jetzt allerdings die Analyse der von Apple hinterlegten Such-Tags in YouTube zutage. Nachdem sich kurz vor der WWDC mehrere Leaker zu Wort gemeldet und von einer baldigen Vorstellung des MacBook Pro 16" gesprochen hatten, weisen jene Tags einen auffälligen Eintrag auf. Apple versah die Metadaten des Keynote-Videos nämlich sowohl mit "M1X MacBook Pro" als auch mit "M1X". Natürlich lässt sich daraus nicht zwingend folgern, dass Apple vor wenigen Wochen tatsächlich noch optimistisch bezüglich baldiger Markteinführung jenes Pro-Notebooks war, kurios bleibt die Nennung dennoch.Bei vergangenen Events hatte Apple zumindest keine Fantasiebegriffe hinterlegt, sondern sich auf die tatsächlichen Themen konzentriert. Im vergangenen Herbst machte sich so beispielsweise "Series 6" erstmals bemerkbar, also die aktuelle Generation der Apple Watch. Würde Apple nur jeden erdenklichen Begriff sichern, um diesen im YouTube-Ranking nach oben zu spülen, wären sicherlich noch andere Hardware-Bezeichnungen gefallen. Gleichzeitig ist "MacBook Pro M1X" aber mit ziemlicher Sicherheit kein finaler Produktname, denn Chip-Generationen ließ Apple noch nie in die Gerätebezeichnung einfließen. "MacBook M1" oder "iPad Pro M1" wird zwar in der Presse gerne verwendet, allerdings nicht von Apple selbst.Die Endproduktion des Keynote-Videos erfolgt ausgesprochen kurzfristig. Bei früheren Events hatte Apple die fertigen Szenen erst wenige Tage zuvor fertig abgedreht. Sofern "MacBook Pro M1X" nicht einfach nur ein Marketing-Gag war, könnte das Thema also tatsächlich erst recht Ende Mai von der Tagesordnung gestrichen worden sein. Zumindest erklärt dies, warum sich unter anderem Jon Prosser und Mark Gurman so täuschten – deren hohe Quote an korrekten Vorhersagen belegt, dass sie nicht einfach nur raten. Prosser liegt laut AppleTrack bei 75 Prozent, Gurman gar bei 89 Prozent Zuverlässigkeit.