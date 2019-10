Maus-Support des iPads: Wie das Apple-Tablet interessant für Hardcore-Gamer werden könnte

iPad dank Maus-Support auf komplexe Spiele vorbereitet

Apple brachte mit iPadOS nicht nur diverse zusätzliche Tablet-orientierte Features auf die iPads, sondern auch eine Neuerung, die sich zwar etwas in den Einstellungen versteckt – jedoch mittel- und langfristig neue Bedienmöglichkeiten des Apple-Tablets erschließen könnte. Die Rede ist von der Maus-Unterstützung. Die Benutzeroberfläche der iDevices lässt sich seit iPadOS auch via Maus steuern.Aktuell ist das Feature nur als zusätzliche Bedienhilfe ausgelegt. Auf längere Sicht könnte sich der Maus-Support aber unter anderem im Spiele-Bereich als „Game-Changer“ erweisen, so Marktexperte Cliff Maldonado von BayStreet Research.Maldonado zufolge plant Apple nicht nur eine Ausweitung der Maus-Unterstützung für den produktiven Bereich, sondern auch für Gaming-Titel: „Das iPad wird zum PC“, so der Marktexperte. Apple setze momentan die Vision um, wonach das iPad genauso „gut und leistungsstark“ wie ein MacBook werden soll. Zusätzlich zu naheliegenden Anwendungsszenarien bei aufwendigen Profi-Programmen sieht Maldonado durch den Maus-Support des iPads ein riesiges Potenzial für den Gaming-Markt.„Es gibt drei Arten von Spielen: PC-Spiele, Konsolenspiele und mobile Spiele. Apple könnte das iPad mithilfe der Maus und noch leistungsstärkerer Chips zu einem spannenden Gerät selbst für Hardcore-Gamer machen.“ Das Unternehmen habe die Möglichkeit, traditionelle Grenzen zwischen Rechner-zentrierten, komplexen Titeln und Mobil-Spielen zu überschreiten. Dienste wie Apple Arcade können dabei helfen, sind für Maldonado aber erst der Anfang, da Arcade-Titel in vielen Fällen den aus dem Mobilsektor bekannten Schwerpunkt auf Casual Gaming legen.Mit der Maus-Unterstützung seien noch weitaus aufwendigere Spielerlebnisse möglich, die von ihrer Komplexität her an Desktop-Titel erinnern. Wenn Apple die Idee konsequent vorantreibe, sei vieles möglich – darunter ein Durcheinanderwürfeln der Gaming-Märkte bis hin zu PC-Titeln.