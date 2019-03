Mail-Problem nach Update auf macOS 10.14.4: Gmail-Login teilweise nicht möglich

macOS 10.14.4 verhindert Gmail-Login in Mail

Keine Authentifizierung möglich

Unklarheit über Situation in iOS 12.2

Nach Apples „It’s show time“-Event am Montag gab das Unternehmen eine Reihe von Software-Updates zum Download frei, darunter auch macOS Mojave 10.14.4. Das aktuelle Update für Apples Mac-Betriebssystem scheint Nutzerberichten zufolge nicht nur neue Features, Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen zu bieten, sondern leider auch Probleme einzuführen. Konkret geht es um die Nutzung von Googles Gmail-Accounts in Apples Mail-Anwendung.Nach der Veröffentlichung der Mojave-Aktualisierung auf Version 10.14.4 berichten immer mehr Anwender in Apples Support-Forum von Login-Schwierigkeiten im Zusammenspiel mit Gmail-Konten. Demzufolge behindert eine bislang nicht bekannte Komponente des Updates die Authentifizierung eines Gmail-Accounts für die Mail-App in macOS. Nutzer, die sich über die Anwendung in ihr Google-Konto einloggen möchten, sehen sich einem praktisch endlosen Hin-und-Her-Gespringe zwischen Mail und Googles Authentifizierung-Website im Browser ausgesetzt.Ein Anwender beschreibt den Fehler folgendermaßen: „Das Problem erzeugt eine Endlosschleife.“ Google verlange für Mail eine Authentifizierung via Safari, die sich auch normal durchführen lasse. Doch Apples Mail-App akzeptiere das jeweilige Passwort nicht und frage immer wieder erneut nach einer Bestätigung via Safari. Daher sei es momentan unmöglich, den Google-Dienst in Apples Anwendung zu aktivieren oder normal zu nutzen. Andere macOS-Anwendungen von Apple wie Kontakte oder Kalender, die ebenfalls Gmail-Konten unterstützen, verursachen Anwendererfahrungen zufolge dagegen keine entsprechenden Probleme.Apple hat sich noch nicht zu den Fehlerberichten geäußert. Wenn es sich wirklich um eine größere Schwierigkeit mit dem weitverbreiteten Online-Dienst handelt, könnte das Unternehmen in absehbarer Zeit einen Bugfix veröffentlichen.Für das ebenfalls am Montag veröffentlichten iOS-Update auf Version 12.2 gibt es zwar kein entsprechendes Ausmaß an Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Gmail – doch einzelne Nutzer berichten auch bezüglich ihres iPhones von Login-Fehlern im Zusammenspiel mit Google-Services.