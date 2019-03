Apple veröffentlicht macOS 10.14.4 sowie Sicherheitsupdates für Sierra und High Sierra

Neuerungen in macOS 10.14.4

Sicherheitsupdates

Kurz nach dem gestrigen Event hatte Apple bereits iOS 12.2 freigegeben und damit US-amerikanischen und kanadischen Nutzern Zugriff auf das neugestaltete Angebot von Apple News ermöglicht. Die Aktualisierung für macOS 10.14.4 ließ jedoch ein bisschen länger auf sich warten und erfolgte erst in den Nachtstunden. Nun kann aber auch die neue Version von macOS 10.14 Mojave geladen werden und bringt einige Anpassungen mit. Auch für macOS 10.12 Sierra und 10.13 High Sierra hält Apple noch ein Update parat.Als wichtigste Neuerung von macOS 10.14.4 gilt sicherlich die Unterstützung von Apple News+, wenngleich das Angebot wie erwähnt nicht international zur Verfügung steht. Apple räumt dem neuen Dienst viel Raum in der Update-Beschreibung ein und nutzt den Ort für geschicktes Marketing. An zweiter Stelle folgt eine neue Option von Safari, nämlich die Unterstützung des Dark Modes auf Webseiten. Hierzu müssen die Webseiten allerdings teils aufwendig angepasst werden, weswegen sich das Angebot dunkler Oberflächen im Web noch sehr in Grenzen hält. Außerdem entfernt Apple die "Do not track"-Funktion und setzt stattdessen verstärkt auf intelligenten Tracking-Schutz.Weitere Änderungen betreffen die Unterstützung der aktualisierten AirPods, Anzeige der Luftqualität in Apple Maps (allerdings nur USA, UK und Indien) und verbesserte Qualität von Sprach-Nachrichten durch Verwendung eines neuen Codecs. Apple beseitigte außerdem einen ganzen Schwung an Fehlern und verbesserte die Stabilität von USB-Audiogeräten bei den aktuellen Baureihen von MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini.Meistens gibt es zusammen mit einem großen macOS-Update zudem Sicherheitsupdates für ältere Versionen – so auch diesmal. Das Security Update 2019-002 richtet sich an macOS 10.12 Sierra und macOS 10.13 High Sierra und beseitigt Probleme, die Apple auch mit macOS 10.14.4 anging. Die komplette Aufstellung der Verbesserungen schlüsselt Apple in diesem Dokument auf. Im Dokument ist zudem hinterlegt, wer den Fehler an Apple gemeldet hatte.