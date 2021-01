Magic Mouse 2: Bastler zeigt, wie sich Apples Maus drahtlos laden lässt

Lightning-Buchse auf der Unterseite

Umbau auf Qi in einem Video dokumentiert

Ladestation im Schreibtisch

Apple Magic Mouse 2

Nicht nur bei MacBook, iMac und iPhone legt Apple allergrößten Wert auf exklusive Gestaltung. Auch das Zubehör aus Cupertino trägt in aller Regel die unverwechselbare Handschrift der hauseigenen Design-Abteilung. Allerdings folgt dabei nicht immer die Form der Funktion, zuweilen ist es umgekehrt. So findet es nicht jeder Nutzer eines iMac oder Mac mini praktisch, dass sämtliche Anschlüsse auf der Rückseite platziert sind. Besonders häufig wird zudem die Magic Mouse 2 kritisiert, welche sich nicht benutzen lässt, wenn sie aufgeladen werden muss.Aus unerfindlichen Gründen hat sich Apple nämlich dafür entschieden, die für die Energieversorgung zuständige Lightning-Buchse auf die Unterseite des akkubetriebenen Nagers zu verlegen. Andere Hersteller wie beispielsweise Logitech verbauen den Anschluss hingegen auf der Vorderseite oder setzen auf Primärzellen, welche sich wechseln lassen. Vereinzelt finden sich sogar Mäuse, die im laufenden Betrieb per Induktion geladen werden können. Von diesen hat sich offenbar ein Bastler inspirieren lassen und eine Magic Mouse 2 so umgebaut, dass sie sich drahtlos mit Energie versorgen lässt.Der auch als Leaker bekannte DuanRui hat sein Projekt in einem gut 90 Sekunden langen Video dokumentiert, welches er jetzt auf Twitter veröffentlichte. Der Clip ist allerdings über weite Strecken in Zeitraffer gedreht, sodass sich die einzelnen Schritte bedauerlicherweise nicht detailliert nachvollziehen lassen. Zu erkennen ist jedoch, dass er das Innenleben der Magic Mouse 2 um ein Qi-Modul erweitert, welches die per Induktion zugeführte Energie an den Akku der Maus weitergibt. Der Vorgang ist naturgemäß mit einigermaßen filigraner Lötarbeit verbunden.Zusätzlich baute DuanRui auch noch eine passende Ladestation in den Schreibtisch ein, dieser Schritt ist ebenfalls im Video kurz dargestellt. Allerdings ist das Qi-Ladegerät so klein, dass sich die Magic Mouse 2 kaum sinnvoll nutzen lässt, während sie aufgeladen wird. Eine größere Ladematte, wie der Bastler sie zuvor zu Testzwecken einsetzt, wäre zweifellos besser geeignet. Der Hersteller Razer etwa zeigt mit seinem Produkt Mamba + Firefly Hyperflux (erhältlich bei Amazon), wie dieses Problem auf praktischere Art und Weise zu lösen ist.