Magic Keyboard: Hinweise auf kommende Neuerungen bei der iPad-Tastatur

Patentantrag beschreibt neuartige Neigungsverstellung



Quelle: Apple

Tastenfeld lässt sich nach vorn und hinten verschieben

iPad könnte sich in eine Art von Convertible verwandeln

Mit dem Magic Keyboard lassen sich die Einsatzmöglichkeiten von iPad Pro und iPad Air erweitern. Die vor rund eineinhalb Jahren vorgestellte und heuer leicht modifizierte Tastatur verfügt nicht nur über ein integriertes Trackpad, sondern erlaubt dank ihres freischwebenden Designs zudem die Einstellung eines individuellen Betrachtungswinkels. Die Tablets aus Cupertino können mithilfe dieses Zubehörs annähernd so genutzt werden wie ein Notebook oder Desktop, was bei bestimmten Arbeiten äußerst praktisch ist.Das Bessere ist aber bekanntlich der Feind des Guten. Apples Entwicklungsabteilung beschäftigt sich daher offenbar mit Möglichkeiten, die hauseigene Tablet-Tastatur technisch weiterzuentwickeln. Das zeigt ein Patentantrag des Unternehmens, der jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht wurde. Die Schutzschrift trägt den eher prosaischen Titel "Sliding Input Device Cover" und wurde erstmals bereits 2019 bei der Patentbehörde eingereicht. Apple beschreibt darin unter anderem verschiedene Verfahren, mit deren Hilfe sich die Neigungsverstellung und das Zusammenklappen realisieren lassen.Derzeit verfügt das Magic Keyboard für iPad Pro und iPad Air über ein zylindrisches Gelenk, das sich über die gesamte Breite erstreckt und nahezu nahtlos an den oberen Rand an die Tastatur anschließt. In der Schutzschrift verzichtet Apple auf diese röhrenartige Gestaltung und die feste Verbindung. Vielmehr ist das eigentliche Tastenfeld mit einer separaten Basis verbunden und sitzt damit in einer leicht erhöhten Position. Zudem lässt es sich horizontal nach vorn und hinten verschieben. Das iPad kann dank eines zweiten Gelenks zudem nicht nur in der Neigung verstellt werden, sondern gleitet auf Wunsch ebenfalls. Diese Konstruktion ermöglicht eine Vielfalt von Positionen, welche sich beim aktuellen Magic Keyboard nicht erreichen lassen. Darüber hinaus wird damit vermieden, dass die Unterseite des Tablets über die obere Tastenreihe hinausragt.Das im Patentantrag beschriebene Magic Keyboard ließe sich auch so gestalten, dass die Kombination aus iPad und Tastatur nicht nur das Zusammenklappen erlauben würde. Vielmehr ließe sich das Tablet möglicherweise auch mit der Unterseite über das Tastenfeld schieben, wodurch das Gerät sich in eine Art von Convertible verwandeln könnte. Ob Apple entsprechende Pläne verfolgt, ist allerdings nicht bekannt.