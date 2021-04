MagSafe-Hüllen, iPad-Zubehör und mehr: Apple erweitert Sortiment um neue Farben

Die neuen Farben für MagSafe-Zubehör

Zubehör für das iPad und die Apple Watch ebenfalls mit neuen Farben

Apple geizte im Rahmen des gestrigen „Spring Loaded“-Events wahrlich nicht mit Farben: Das iPhone 12 (mini) kann in zwei Tagen auch in Violett vorbestellt werden, der neue iMac wartet gar mit sieben unterschiedlichen Farbversionen auf und setzt diese Akzentuierungen auch beim Netzkabel, der Maus und dem Trackpad fort. Wer heute einen Blick in den Apple Store wirft, findet bei genauem Hinsehen noch weitere Produkte, die mit neuen Varianten auftrumpfen: Cupertino hat vor allem beim Zubehör in den Farbtopf gegriffen, was vor allem Besitzer eines iPhones, iPads oder einer Apple Watch freuen dürfte.Die Leaks von vergangener Woche haben sich bestätigt: Das Silikon Case für das iPhone 12 ist in vier gänzlich neuen Farben verfügbar. Pistazie, Cantaloupe, Capriblau sowie Amethyst bereichern nun die Auswahl: Silikon Case für das iPhone 12 im Apple Online StoreBei den Lederhüllen war Apple etwas weniger einfallsreich. Neben den bereits bekannten fünf Farbvarianten schließt sich lediglich eine weitere an: Dunkelviolett. Ferner erhält noch ein weiteres MagSafe-Produkt einen neuen Look. Die Wallet steht nun auch in der Farbe Arizona zum Kauf bereit: Leder Case für das iPhone 12 im Apple Online StoreDas iPad geht keinesfalls leer aus: Das Smart Folio sowie das Smart Cover erhalten für alle aktuellen Modelle zwei weitere Farbvarianten. Ab sofort stehen die Optionen Leuchtorange und Federgrün zur Auswahl. Wer sich für Apples Magic Keyboard für das iPad interessiert, kann nun zu einem weißen Modell greifen: Smart Folio für das 11"-iPad Pro im Apple Online Store Smart Cover für das iPad im Apple Online Store Magic Keyboard für das 12,9"-iPad Pro im Apple Online StoreDie Armbänder der Apple Watch bekommen ebenfalls so manchen farblichen Neuzugang, wenngleich Cupertino die Auswahl nicht ganz an die Silikonhüllen des iPhones anpasst: So finden sich zwar die Varianten Pistazie und Cantaloupe, Capriblau muss aber beispielsweise dem etwas anderen Farbton Tomalesblau weichen. Solo Lopp (44 mm) im Apple Online Store