Macs und iPads zu rabattierten Bildungspreisen: Apple verschärft die Statusprüfung

Bildungspreise nur nach Statusüberprüfung

Apple checkt Studentenstatus nicht mehr selbst

Macs, iPads und iPhones werden bekanntlich zu äußerst stabilen Preisen angeboten. Rabatte gibt es im Apple Online Store und in den stationären Ladengeschäften des kalifornischen Unternehmens nicht. Auch bei Onlinehändlern wie etwa Amazon halten sich die Nachlässe in engen Grenzen. Eine Ausnahme macht Apple allerdings im Rahmen des hauseigenen Bildungsprogramms. Studenten beispielsweise erhalten MacBooks und iPads zu vergünstigten Preisen.Um in den Genuss von Apples "Bildungspreisen" zu kommen, muss man allerdings nachweisen, dass man zu einer vom Unternehmen hierfür als berechtigt eingestuften Personengruppe zählt. Dazu gehören neben eingeschriebenen Studenten auch deren Eltern sowie Dozenten und andere Hochschulmitarbeiter. Vor dem Erwerb eines preisreduzierten Geräts erfolgt daher eine Statusüberprüfung. Diese konnte bislang auf zwei Arten erfolgen: Anhand einer Registrierung bei UNiDAYS, einem auf Angebote für Studenten spezialisierten Dienstleister, oder durch Vorlage eines Studenten- beziehungsweise Dienstausweises bei Apple selbst, entweder im Online-Chat oder persönlich in einem Apple Store.Den Status-Check durch eigene Mitarbeiter hat Apple jetzt offensichtlich abgeschafft, zunächst allerdings wohl nur in den Vereinigten Staaten. Auf der US-amerikanischen Webseite wird diese Möglichkeit nicht länger angeboten. Studenten, ihre Eltern und Hochschulmitarbeiter müssen nunmehr zwingend UNiDAYS nutzen, um einen Bildungsrabatt auf MacBooks und iPads sowie ausgewähltes Zubehör zu erhalten. In Deutschland und weiteren Ländern wie etwa Frankreich und dem Vereinigten Königreich hingegen steht die Möglichkeit einer Überprüfung durch Apple selbst laut den Informationen auf den entsprechenden Webseiten derzeit noch zur Verfügung. Wie lange das so bleibt, ist nicht bekannt. Was Apple zu dieser Änderung der Bedingungen im Apple Store Bildung bewogen hat und wann genau sie erfolgte, ist unklar.