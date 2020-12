Macs und iPads abonnieren statt kaufen? Marktexperte hält Schritt von Apple für wahrscheinlich

Ausweitung auf komplette IT-Ausstattung?

Apple hat die Infrastruktur

Bundle mit Apple One

Apple ist mittlerweile der einzige Konzern, aus dessen Hand man eine fast vollständige IT-Ausstattung erwerben kann. Wer ein Laptop, Desktop-PC, Smartphone, Smartwatch oder Tablet sucht, wird bei Apple fündig. Kein anderer Hersteller bietet aktuell ein derart vernetztes IT-Portfolio an – alle Geräte arbeiten perfekt zusammen. Doch seit einiger Zeit offeriert Apple nicht nur Hardware, sondern auch Dienste. Gegen eine mögliche Gebühr können Kunden beispielsweise Apple Music oder Apple TV+ abonnieren – und bald Apple Fitness+.Mit dem iPhone Upgrade Program übertrug Apple dieses Abo-Modell auf Hardware: Ab etwa 35 Dollar pro Monat erhält der Kunde jedes Jahr ein neues iPhone inklusive Apple Care+. Laut diversen Quellen ist das iPhone Upgrade Program ein voller Erfolg – doch leider steht dies bislang nicht in Deutschland zur Verfügung.Durch den Erfolg des Upgrade-Programms sind die Analysten von Loup Ventures davon überzeugt , dass Apple das Programm auf diese gesamten Sparten des Unternehmens ausweitet. Der Kunde könnte auswählen, welche Hardware-Produkte (Mac, iPhone, iPad, Watch usw) er stets als aktuelle Hardware haben möchte – und gegen einen monatlichen Betrag lassen sich diese mieten. Mit einem planbaren Betrag hätte der Kunde stets aktuelle Apple-Hardware – allerdings nach Kündigung keine Geräte mehr.Durch das weltweite Vertriebs- und Support-Netz, die Apple Stores und Reparaturzentren sei Apple extrem gut aufgestellt, ein solches Hardware-Mietsmodell kundenfreundlich umzusetzen, so Loup Ventures. Durch den sehr hohen Werterhalt von Apple-Produkten sei auch bei einer späteren Gebrauchtverwertung, beispielsweise in Form eines erweiterten Apple-Refurbished-Programms, ebenfalls ein Gewinn für Apple erzielbar.Kürzlich stellte Apple das Medien-Bundle Apple One vor, in welchem der Konzern diverse Einzel-Abos bestehend aus Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud-Speicherplatz zusammenfasst. Dieses Software-Bundle könnte ebenfalls Teil des Rundum-IT-Mietpakets sein, so die Analysten.