Jedes Jahr das neue iPhone? Apples "iPhone Upgrade Program" sprengt alle Erwartungen

iPhone Upgrade Program nicht international

Ausweitung klingt aber wahrscheinlich

In Diskussionen darüber, ob man auf die neue iPhone-Generation umsteigen sollte oder nicht, heißt es meist einhellig: Die Unterschiede zum Vorjahresmodell sind zu gering, daher sollte man lieber noch ein Jahr warten. Allerdings belegen aktuelle Umfragedaten, wie viele Kunden dennoch auf den Jahrestakt umgestiegen sind – obwohl es in der gesamten Branche die Tendenz zu immer längerer Nutzung gibt. Das vor geraumer Zeit schon ins Leben gerufene "iPhone Upgrade Program" scheint dabei eine Schlüsselrolle zu spielen. Für einen monatlichen Betrag, dieser beginnt in den USA bei 35 Dollar, gibt es sozusagen das Abo auf aktuelle iPhones.Hierzulande existieren derlei Offerten nur über die Mobilfunkanbieter, in den USA hat Apple die Option erfolgreich in die eigene Hand genommen. Einer Marktstudie zufolge gaben 36 Prozent der US-Teilnehmer an, sich für das Programm angemeldet zu haben – und weitere 25 Prozent wollen noch beitreten. Marktforschern zufolge sind Smartphones inzwischen drei bis vier Jahre in Verwendung, bevor Nutzer zu einer neuen Generation greifen. Apple schaffte es hingegen, einen Anreiz zu bieten, jedes Jahr oder zumindest alle zwei Jahre das aktuelle iPhone zu erhalten. Branchenexperten sehen dies als Schlüssel zum Erfolg des iPhones an – vor allem angesichts eines immer stärker gesättigten Marktes.Zumindest Hinweise gab es vor wenigen Wochen, dass Apple eine internationale Ausweitung des iPhone Upgrade Programs bieten könnte. Anlass bot eine Markenregistrierung, in der Apple "iPhone for life" schützen ließ (wir berichteten: ). Angesichts der mehr als positiven Erfahrungen in den USA gilt es als recht wahrscheinlich, in absehbarer Zeit auch in weiteren Ländern ein solches "Immer das aktuelle Modell"-Abo abschließen zu können. Schon vor drei Jahren hatte Apple anlässlich einer Quartalskonferenz vor den Herausforderungen gewarnt, die durch längere Nutzungsdauer entstehen – um offensichtlich anschließend eine geeignete Antwort darauf gefunden zu haben.