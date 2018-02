MacStammbaum 8.3 und MobileFamilyTree 8.3 erschienen

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat ein großes Update des vielfach ausgezeichneten Programms zur Erforschung der Familiengeschichte vorgestellt. MacStammmbaum 8.3 für Mac und MobileFamilyTree 8.3 (iPhone und iPad) sind kostenlose Aktualisierungen für alle Kunden von Version 8. Version 8.3 bringt erneut zahlreiche neue Funktionen mit und erfüllt damit viele Kundenwünsche. Wer heute bereits den Mac App Store öffnete, konnte es direkt sehen: Apple empfiehlt die neue Version von MacStammbaum per großem Banner direkt auf der Startseite.Beispielsweise wurde das Herzstück der Software grundlegend überarbeitet. Der Interaktive Stammbaum ermöglicht es nicht nur, durch die Familiengeschichte zu browsen, sondern direkt auch Personen einzutragen oder per FamilySearch nach Vorfahren zu suchen. In Version 8.3 bietet der Interaktive Stammbaum nun erheblich schnellerer Darstellung sowie dank zusätzlicher farblicher Hervorhebungen wesentlich übersichtlichere Visualisierungen der Familie.Weitere Neuerungen betreffen das Zusammenführen zweier Stammbäume - was als eine der größten Herausforderungen in der Computergenealogie gilt, funktioniert nun selbst bei Duplikaten oder widersprüchlichen Angaben zuverlässig. Ein Assistent greift dann ein, wenn zusätzliche Angaben des Nutzers erforderlich sind. Die Duplikatsuche hilft zudem zielsicher, Dubletten im Stammbaum aufzuspüren. Neu ist zudem die verbesserte Zeitleiste mit Gruppierung nach Ländern, Familien oder Namen sowie anpassbaren Designs. Diese stellt die Familiengeschichte als Zeitstrahl dar und stellt die Lebzeit der Personen in den zeitgeschichtlichen Kontext mit historischen Daten. Außerdem beinhaltet Version 8.3 eine Vielzahlweiterer Detailverbesserungen und Umsetzung von Kundenwünschen.MacStammbaum 8.3 für Mac sowie das ebenfalls aktualisierte MobileFamilyTree 8.3 für iPhone und iPad samt Unterstützung des iPhone X sind kostenlose Updates für alle Kunden von MacStammbaum 8. Neue Nutzer bezahlen bis zum 18. März lediglich 32,99 Euro für MacStammbaum und 9,99 Euro für MobileFamilyTree