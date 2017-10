Logoist 3 erschienen - Logos, Vektorgrafiken und mehr

Preis und Verfügbarkeit

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat eine große neue Version von Logoist veröffentlicht. Bei Logoist handelt es sich um ein leistungsfähiges Grafikprogramm, das die große Spanne zwischen einfachen Logos und Effekten bis hin zu aufwändigen Vektorgrafiken beherrscht. Von Apple einst mit dem "Editor's Choice" und als eines der besten Mac-Programme des Jahres ausgezeichnet, bringt Logoist 3 viele neue Funktionen mit. Weiterhin lautet das Grundprinzip, aus einfachen geometrischen Formen über nicht-destruktive boolesche Operationen (Vereinigen, Abziehen, Differenz, Kreuzen) komplexe Gebilde zu erzeugen, die sich dann um Farben, Farbverläufe und Effekte ergänzen lassen. Logoist 3 bietet jetzt aber auch Generatoren, die beispielsweise Feuer, Schnee oder Risse erzeugen bzw. Gras oder Wurzeln wachsen lassen können. Sämtliche Beispielbilder der folgenden beiden Absätze sind übrigens komplett mit Logoist 3 erstellt worden.Die umfangreiche Bibliothek enthält nicht nur mehrere hundert verschiedene ClipArts, sondern auch allerlei frei anpassbare Formen wie Blüten, Spinnennetze, Wolken, Zeichen, Punkte, Wirbel, Sterne, Wellen und mehr. Logoist vereint Vektor- und Pixelgrafiken in einem Dokument, behält beim Export aber dennoch alle Vektorinformationen bei. Alle Bearbeitungsschritte erfolgen nicht-destruktiv, lassen sich also jederzeit wieder rückgängig machen. Ebenfalls neu in Logoist 3 ist der Import von Vektordateien im Format SVG sowie Stapel-Export, um gleichzeitig in mehrere Formate und Auflösungen exportieren zu können. Außerdem bietet Version 3 die Option, auf einen Pixel-Modus umzuschalten. Dies ist vor allem für Web-Grafiken, App-Icons oder Symbole praktisch. Die Grafikbeschleunigung erfolgt nun mittels Metal 2 sowie Core Image und Core Animation.(Store: Logoist 3 steht im Mac App Store zur Verfügung ( ) und setzt macOS 10.12 oder macOS 10.13 High Sierra voraus. Für kurze Zeit liegt der Preis bei nur 16,99 Euro, dies entspricht einem Rabatt von 50%. Da Apple weiterhin keine kostenpflichtigen Upgrades ermöglicht, handelt es sich bei Logoist 3 um ein neues Programm im Store - der Upgrade-Rabatt gilt aus diesem Grund allen Kunden. Apple bewirbt Logoist 3 übrigens momentan als eine der besten neuen Apps und hat im Mac App Store ein großes Banner für Logoist 3 geschaltet....und so entstand die Raupe aus Logoist 3