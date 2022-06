MacBook Pro M2 ab Freitag zu bestellen

Gleiches Design, neuer Chip

Preise und Konfigurationen

Es dauert nicht mehr lange, bis Kunden den ersten mit M2-Chip ausgestatteten Mac erwerben können. Apple gab nämlich soeben per Pressemitteilung bekannt, dass ab kommendem Freitag Bestellungen angenommen werden. Den Anfang macht das MacBook Pro M2, zum MacBook Air M2 gibt es hingegen noch keine weiteren Angaben. Auf den Store-Seiten heißt es weiterhin unverändert, das Gerät erscheine "kommenden Monat".Um 14 Uhr unserer Zeit will Apple die Kaufen-Buttons auf den Produktseiten des MacBook Pro M2 scharfschalten. Wer sich beeilt und sofort bestellt, kann bereits eine Woche später auf das neue Notebook hoffen. Auch in den Apple Stores sollen ab dem 24. Juni Geräte zur Verfügung stehen. Allerdings ist jetzt bereits recht sicher zu prophezeien, dass die Lieferzeiten sehr schnell in die Höhe schießen dürften.Vom Design her gleicht das MacBook Pro M2 exakt dem Vorgänger mit M1-Chip – welches wiederum genau das Aussehen des Intel-Modells übernommen hatte. Aus diesem Grund ist auch noch immer eine Touch Bar verfügbar, die Apple beim MacBook Pro 14" und 16" hingegen ersatzlos strich. Apple spricht davon, der M2 biete 18 Prozent mehr CPU-Leistung, zum Einsatz kommen weiterhin vier Performance- und vier Effizienzkerne – allerdings mit schnellerer Speicheranbindung. Etwas größer ist die Steigerung im Grafikbereich, denn dank der beiden zusätzlichen Grafikkerne soll ein Plus von bis zu 35 Prozent möglich sein. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, wie sich der M2-Chip in den ersten Benchmark-Tests schlägt.(Zum Store: Das MacBook Pro 13" kostet mindestens 1299 Dollar, hierzulande werden daraus 1599 Euro. Enthalten sind in diesem Fall ein Chip mit acht CPU- und zehn Grafikkernen sowie 256 GB interner Speicher und 8 GB RAM. Die Ausführung mit einer 512 GB großen SSD schlägt mit 1829 Euro zu Buche. An zusätzlichen Optionen stehen bis zu 24 GB Unified Memory und 2 TB SSD-Speicher zur Verfügung. Ein so ausgestattetes MacBook Pro M2 kostet dann 2979 Euro.