iPad: Plant Apple neue Tastatur, die macOS-UI aktiviert?

MacBook-artige Tastatur für iPads

macOS-UI beim iPad?

Als Apple das iPad Pro mit dem haueigenen M1-Chip ausstattete, kam bei manchen Nutzern eine Hoffnung auf: Da es sich um den gleichen Chip wie im MacBook Air und anderen Apple-Rechnern handelte, wurde über mögliche Neuerungen in iPadOS hin zu einem mehr an macOS erinnernden Nutzungserlebnis spekuliert. Apple hat bislang jedoch nichts dergleichen umgesetzt. Ein Patent des Unternehmens zeigt jedoch, dass Apple zumindest an entsprechenden Features tüftelt.Das kürzlich Apple zugesprochene Patent mit dem etwas sperrigen Titel "Hinged keyboard accessory having multiple installation modes for a tablet computing device" widmet sich einer Möglichkeit, die Features von iPads deutlich zu erweitern. In der Patentbeschreibung ist die Rede von einer magnetisch befestigten Tastatur, die wie eine vollwertige MacBook-Tastatur aussieht – inklusive des großen Trackpads.Mit dem Magic Keyboard gibt es zwar schon jetzt eine vollwertige Apple-Tastatur für iPads, doch die im Patent beschriebene Hardware-Erweiterung soll dem Nutzungserlebnis eines klassischen Laptop-Keyboards noch näher kommen. Die Tastatur-Erweiterung könnte zudem eine Einkerbung für den Apple Pencil bieten, um den Stift magnetisch anzubringen. An der Befestigung zum iPad kommen Anschlüsse für Zubehör wie eine Kamera, ein Mikrofon oder ein Projektor hinzu.Zudem ist ein besonderes Feature vorgesehen: Beim Anschluss des Keyboards an das jeweilige iPad soll sich die Benutzeroberfläche des Tablets ändern. Die Schemazeichnungen des Apple-Patents deuten ein an macOS angelegtes User Interface an. Zu sehen sind geöffnete (Finder-)Fenster eines Dateisystems – inklusive eines Menüs mit den Schaltflächen "File", "Edit" und so weiter, wie es Mac-Anwender seit Jahrzehnten kennen.Apple hat sich in der Vergangenheit zwar immer wieder von iPad-MacBook-Hybriden distanziert, doch das Patent gibt eindeutige Hinweise an der Forschung des Unternehmens an entsprechenden Möglichkeiten. Unter Umständen Apple die WWDC im Juni, um diesbezügliche Features in iPadOS 16 zu präsentieren – sicher ist das jedoch nicht, da viele Patente nie Marktreife erlangen oder das jeweilige Unternehmen sich schlicht dagegen entscheidet.