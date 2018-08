MacBook Pro: Blogger beschweren sich über klemmende Tasten

S- und Space-Taste klemmen

Das 2018er MacBook Pro brachte außer schnelleren Intel-Prozessoren auch eine weitere maßgebliche Verbesserung mit: Die Tastatur des mobilen Apple-Rechners ist wegen der Silikoneinsätze nicht nur leiser, sondern auch weniger empfindlich gegen Schmutzpartikel als die beiden vorherigen Generationen des MacBook Pro. Doch zwei bekannte Persönlichkeiten aus dem Mac-Bereich haben via Twitter kürzlich Kritik an der Zuverlässigkeit der Tastatur ihres aktuellen MacBook Pro geäußert. Demnach blieben wiederholt mehrere Tasten nach Eingaben stecken.Stephen Hackett gelangte durch seinen Blog 512 Pixels zu einer gewissen Bekanntheit. Dort und auf Twitter weist er auf einen Fehler seines MacBook Pro hin, der Hackett zufolge schon diverse Male seit dem Kauf auftrat: „Die Anzahl der Tage zwischen dem Kauf des MacBook Pro und dem Beginn der steckengebliebenen Space-Taste: 23.“ Das Problem äußert sich darin, dass Space manchmal nach der Eingabe steckenbleibt und zum Teil doppelte Eingaben erzeugt.Hackett konnte den Fehler schließlich mit Druckluft und „Draufhauen“ lösen. Der Blogger bleibt aber skeptisch, ob die Lösung eventuell nur vorübergehend ist und er unter Umständen bald wieder ein Gebläse benötigt. Per Antwort auf den Tweet von Hackett hat auch Designer und Autor John Gruber ein ähnliches Problem seines 2018er MacBook Pro angesprochen. Bei Gruber ist es allerdings nicht die Leertaste, die manchmal klemmt, sondern die S-Taste. Ingesamt sei der Fehler dreimal bei seinem Testgerät vorgekommen. „In den letzten zwei Wochen“ habe es aber keine diesbezüglichen Vorfälle mehr gegeben. Hackett kommentiert das mit: „Das sorgt bei mir nicht gerade für Vertrauen (in die MacBook-Tastatur; Anm. d. Red.).“Es gilt bei den beiden Tweets zu beachten, dass es sich um die Berichte von nur zwei Nutzern handelt. Daraus lässt sich noch kein allgemeines Fehlerphänomen ablesen. Ohnehin hatte auch die Tastatur des 2015er MacBook Pro und älterer Modelle mit einer gewissen Ausfallrate zu kämpfen.