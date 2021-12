MacBook Pro (2021) und ProMotion: macOS Monterey 12.2 bringt 120-Hertz-Support für Safari

Safari bislang noch ohne Support für ProMotion

macOS Monterey 12.2 bietet 120 Hertz in Apples Browser

Die beiden Varianten des MacBook Pro (2021) sind nicht nur äußerst performant und energieeffizient, sie verfügen auch über brillante Mini-LED-Displays. Diese zeichnen sich unter anderem durch die von Apple als ProMotion bezeichnete Fähigkeit aus, adaptive Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz liefern zu können. Diese Technik kommt auch in iPad Pro und iPhone 13 Pro zum Einsatz und sorgt etwa für ruckelfreies Scrollen von Bildschirminhalten. Auf dem Mac macht sich ProMotion zudem durch ein flüssiges Verschieben von Fenstern bemerkbar.macOS kann allerdings nicht selbst dafür sorgen, dass sämtliche Apps automatisch mit den variablen Bildwiederholfrequenzen arbeiten. Vielmehr obliegt es den Entwicklern, ihre Anwendungen auf ProMotion anzupassen und mit dem Support für die Technik auszustatten. Das gilt naturgemäß nicht nur für Drittanbieter, sondern auch für Apple. Das kalifornische Unternehmen hat allerdings bislang noch nicht alle hauseigenen macOS-Anwendungen entsprechend aktualisiert. Safari beispielsweise unterstützt bislang auf MacBook Pro 14" und MacBook Pro 16" die Darstellung mit 120 Hertz nicht. Lediglich die vor rund einem Monat erschienene aktuelle Technology Preview des Browsers nutzt auf Apples Highend-Notebooks derzeit die Möglichkeiten der Technologie (siehe ).Das Warten auf den von vielen Besitzern eines MacBook Pro (2021) ersehnten ProMotion-Support in Safari dürfte allerdings bald ein Ende finden. Die in der aktuellen Entwickler-Beta enthaltene Version von Apples Browser unterstützt nämlich nunmehr Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hertz. Das berichten etliche Nutzer eines Premium-Notebooks aus Cupertino unter anderem in den Foren von MacRumors . Den Beiträgen zufolge steigert das Feature die Performance von Safari erheblich. Das macht sich vor allem beim Scrollen auf Webseiten deutlich bemerkbar und verbessert somit die Bedienung des Browsers. Wann macOS Monterey 12.2 und damit die neue Version von Safari erscheinen, ist nicht bekannt, die Veröffentlichung dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach in einigen Wochen erfolgen.