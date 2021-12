macOS 12.2 Monterey – Die erste Beta ist erschienen

Erwartete Zeitplanung

Mögliche Neuerungen in macOS 12.2

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

macOS 12.2, Beta 1, Buildnummer: 21D5025f (veröffentlicht: 16.12.2021)

iOS 15.3, Beta 1: Noch nicht erschienen

iPadOS 15.3 Beta 1: Noch nicht erschienen

watchOS 8.4 Beta 1: Noch nicht erschienen

tvOS 15.3 Beta 1: Noch nicht erschienen

Im normalen Releasyzyklus vergeht über das Jahr hinweg normalerweise nur sehr wenig "betafreie" Zeit. An die Veröffentlichung eines größeren Updates schließt Apple nämlich meist umgehend die erste Vorabversion der nächsten Aktualisierung an. Nachdem die Freigabe von iOS 15.2 sowie macOS Monterey 12.1 inzwischen erfolgt ist, dürfte daher kaum jemanden die nun gestartete Betaphase überraschen. Über den Entwicklerbereich stehen ab sofort macOS Monterey in Version 12.2 zur Verfügung. iOS 15.3 ist noch nicht sichtbar, dafür allerdings eine Beta von macOS Big Sur 11.6.3. Zunächst sind nur Entwickler an der Reihe, für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms hat Apple bislang keine Versionen vorbereitet.Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den jüngsten Builds um die letzte Version in diesem Jahr, erst im Januar setzt Apple die Erprobung wohl fort. Anschließend dürften die üblichen sechs bis acht Wochen bis zur Marktreife vergehen, sodass von einer Veröffentlichung im Februar, spätestens aber im März auszugehen ist. Glaubt man jüngsten Gerüchten bezüglich der Neuauflage des iMac Pro, so würde dieser dann mit macOS 12.2 auf den Markt kommen.Eine der spannenden Fragen lautet, ob "Universal Control" zur geräteübergreifenden Zusammenarbeit von Mac und iPad dann endlich zur Verfügung steht. Im Juni 2021 angekündigt, musste Apple den Starttermin nämlich schon zweimal verschieben. Inzwischen lautet die offizielle Prognose, erst im Frühjahr 2022 so weit zu sein. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald sich die ersten Beobachtungen machen ließen.Mit der Eröffnung einer neuen Probephase hält Apple die folgenden Vorabversionen über App Store Connect bereit. Sie finden in der Aufstellung wie üblich auch die jeweilige Buildnummer: