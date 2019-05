MacBook Pro 2019: Die Änderungen an der Tastatur

Bestätigt: Änderungen an den Materialen der Tasten-Innereien

Keine Prognose über Zuverlässigkeit möglich

Überraschend stellte Apple Anfang vergangener Woche überarbeitete Modelle des MacBook Pro vor. Ab sofort gibt es das 15"-Modell statt mit 6 Kernen nun auch mit 8-Kern-Intel-Prozessoren der neusten Generation – mit bis zu 5 GHz Turboboost-Taktrate. Weder in der Pressemitteilung noch auf der Produktseite erwähnt Apple Änderungen an der problematischen Tastatur – gegenüber einigen Pressevertretern bestätigte der Konzern aber, dass man die eingesetzten Materialien des Keyboards verändert habe, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. iFixit hatte nun Gelegenheit, eines der neuen Modelle genauer unter die Lupe zu nehmen. Da es sich um eine kleinere Überarbeitung handelt, hat sich an den Geräten abseits vom Prozessor recht wenig geändert. Aber iFixit konnte die von Apple beschriebenen Änderungen an der Tastatur bestätigten: Die Membran, welche das Eindringen von Staub und Krümeln in die Tastaturmechanik verhindern soll, scheint nun aus einem durchsichtigeren und glatteren Material gefertigt zu sein. Auch der Drucksensor, welcher sich unter jeder Taste befindet, ist nun aus einem anderen Metall gefertigt:Ob die Änderungen die Zuverlässigkeit steigern, ist derzeit schwer zu beurteilen. Apple wird allerdings, bevor der Konzern die Änderungen durchgeführt hat, die fehlerhaften retournierten Tastaturen genau unter die Lupe genommen haben, um die Schwachstellen zu identifizieren. Nicht nur für den Kunden stellt die hohe Ausfallrate der Tastaturen ein ärgerliches Problem dar – auch für Apple entstehen hohe Kosten wie auch ein großer Image-Schaden.