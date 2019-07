MacBook Pro 2015 mit Feuergefahr: Lange Wartezeiten für den Austausch

Seriennummer des MacBook Pro finden

Lange Wartezeiten auf Reparatur



Nicht auf die lange Bank schieben

Im Juni hatte Apple eine Rückrufaktion für das MacBook Pro des Jahres 2015 ins Leben gerufen. Geräte eines bestimmten Produktionszeitraums weisen einen fehlerhaften Akku auf, der nach einiger Zeit in Flammen aufgehen könnte. Offensichtlich handelt es sich um ein Problem, das erst mit zunehmender Alterung des Bauteils auftritt, andernfalls hätte man von der Sachlage schon deutlich früher gehört. Wer überprüfen möchte, ob das eigene MacBook Pro 2015 ebenfalls betroffen ist, kann dies über einen Seriennnummern-Check auf der entsprechenden Support-Seite tun.Beim MacBook Pro lässt sich die Seriennummer auf mehrere Wege finden. Eine Option ist, im Apfel-Menü den Eintrag "Über diesen Mac" auszuwählen. In der daraufhin erscheinenden Übersicht befindet sich unten auch die Seriennummer, welche sich dann per Copy & Paste in Apples Formular übertragen lässt. Hat man die Entscheidung getroffen, das MacBook Pro bis zur Klärung gar nicht mehr in Betrieb zu nehmen, so befindet sich an der Unterseite des Gerätes aber auch eine aufgedruckte Seriennummer.Für den Austausch des Akkus ist es erforderlich, dem MacBook Pro ein neues Top Case zu spendieren. Reparaturstellen haben zwar normalerweise entweder Ersatzteile auf Lager oder erhalten diese zügig – dies trifft aber nicht zu, wenn die Nachfrage so extrem hoch wie momentan ist. Während frühzeitig aufgegebene Reparaturgesuche noch innerhalb einiger Tage bewältigt wurden, ist inzwischen ziemlich viel Geduld erforderlich. Autorisierte Apple Service Provider sind außerdem dazu angehalten, die Notebooks einzuschicken anstatt die Reparatur vor Ort vorzunehmen. Dies verzögert die Abwicklung zusätzlich.Nachdem in der vergangenen Woche Bilder entflammter Akkus und zahlreiche Meldungen zu überhitzten Geräten auftauchten, stieg die Nachfrage zusätzlich. Alleine in den USA sind mehr als 400.000 MacBook Pro vom Rückrufprogramm betroffen. Man kann sich daher vorstellen, wie viele Ersatzteile Apple momentan für das seit Jahren nicht mehr produzierte Notebooks beschaffen muss. Gibt man sein MacBook Pro 2015 jetzt erst zur Abwicklung des Rückrufprogramms ab, sind Wartezeiten von drei Wochen oder mehr zu erwarten.Da es sich aber nicht nur um ein theoretisches Problem handelt, ist es dennoch zu empfehlen, sich zeitnah für das Programm zu registrieren. Wie uns von einer Servicestelle mitgeteilt wurde, scheint Apple diesmal besonders großes Interesse an einer raschen Abwicklung zu haben. Dies gehe so weit, dass sogar Geräte kostenlos repariert werden, die offensichtliche andere Defekte aufweisen. Ein verbeultes Gehäuse im Bereich der Anschlüsse wäre beispielsweise gemäß der Aktionsbedingungen ein Ausschlusskriterium, dennoch nehme Apple die Aufträge an.