MacBook Air 2022: Neue Konzeptbilder zeigen mögliches Design des zukünftigen Notebooks

Schmale Displayränder und abgeflachte Kanten



Quelle: Front Page Tech / RendersByIan

Weißer Panelrahmen und Funktionstasten in voller Größe



Quelle: Front Page Tech / RendersByIan

Prosser und Zelbo: MacBook Air 2022 bekommt die Notch

MacBook Pro 2021 und iMac M1 unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich des Innenlebens von ihren auf Intel-CPUs basierenden Vorgängern. Beim Design hat Apple ebenfalls signifikante Veränderungen vorgenommen. Das kalifornische Unternehmen macht damit auch durch die Formensprache den Umstieg auf hauseigene Prozessoren deutlich. Anders als die genannten Geräte sehen MacBook Air M1, MacBook Pro 13" M1 und Mac mini M1 jedoch immer noch so aus wie die früheren Generationen.Zumindest beim kompakten Notebook aus Cupertino steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr ein Update an, welches auch äußerlich erkennbar sein dürfte. Bereits im Mai dieses Jahres veröffentlichte der bekannte Leaker Jon Prosser einige Renderbilder des künftigen MacBook Air M1, welche der Konzeptkünstler Ian Zelbo nach seinen Informationen angefertigt hatte. Diese zeigten ein Gerät, dessen Design ganz offensichtlich vom iMac M1 inspiriert war. Zu den augenfälligsten Merkmalen gehörten dabei die extrem schmalen Displayränder, abgeflachte Kanten und eine kreative Farbgebung.Nach der Präsentation des MacBook Pro 2021 haben sich Prosser und Zelbo nun erneut zusammengetan und ihr Designkonzept des MacBook Air 2022 entsprechend überarbeitet . Dabei flossen zusätzliche Informationen und das Aussehen des neuen MacBook Pro in den Entwurf ein, beispielsweise der von Apple neu gestaltete MagSafe-Anschluss. Zudem fand bei dem neuen Entwurf die Prognose des bekannten Leakers Leakers dylandkt Berücksichtigung (siehe ). Er prophezeit für Apples künftiges kompaktes Einsteiger-Notebook unter anderem einen weißen Displayrahmen und eine 1080p-Webcam. Außerdem soll es ebenso wie das MacBook Pro 2021 über Funktionstasten in voller Größe verfügen.Natürlich hat Ian Zelbo bei seinem Designkonzept des MacBook Air 2022 auch eine Notch vorgesehen. Anders als beim MacBook Pro 2021 ist diese wie der Displayrand weiß. An den Seiten befinden nach seinen Vorstellungen jeweils ein USB-C/Thunderbolt-4-Port sowie der MagSafe-3-Anschluss und eine Klinkenbuchse. Hinsichtlich der möglichen Farbvarianten des zukünftigen kompakten Notebooks aus Cupertino haben Prosser und Zelbo bei ihren überarbeiteten Renderbildern keine Änderungen vorgenommen, es bleibt ihren Vorstellungen zufolge also bei den sieben Varianten Silber, Orange, Gelb, Rosé, Violett, Blau und Grün.