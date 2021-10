MacBook Air 2022: Alles, was bisher bekannt ist

Erst Mitte 2022

Das erste Gerät mit M2-Chip

Notch, Micro-LED, ProMotion

Kein größerer Bildschirm

Keine Keilform, dafür farbenfroh

Diese Woche stellte Apple die neuen MacBook-Pro-Modelle mit 14"- und 16"-Bildschirm vor – und es handelt sich um die zweite Baureihe mit Apple-eigenen Chips, welche der Konzern komplett neu gestaltete. Im Winter 2020 stattete Apple die ersten Macs mit dem brandneuen M1-Prozessor aus: Während das Innenleben komplett umgekrempelt wurde, blieb das Design, die meisten Anschlüsse und auch der integrierte Bildschirm gleich. Erst mit dem im Frühjahr 2021 vorgestellten iMac 24" präsentierte Apple einen Mac, welcher speziell für den M1 gestaltet wurde.Über die Geschwindigkeit des 2020er MacBook Air mit M1-Chip dürften sich die wenigsten Nutzer beklagen – Apple hat in diesem Segment dank des M1-Prozessors die Nase deutlich vorne. Diverse Quellen gingen im Frühjahr noch davon aus, dass Apple in diesem Winter ein überarbeitetes MacBook Air präsentiert – doch bei dem "Unleashed"-Event wird es sich wahrscheinlich um die letzte Apple-Präsentation in diesem Jahr handeln. Momentan ist aus diversen vertrauenswürdigen Quellen zu hören, dass Apple wohl erst im Sommer 2022 den Nachfolger des MacBook Air M1 präsentiert – dafür aber mit einigen Besonderheiten.Der M1 konnte besonders in Laptops seinen größten Vorteil ausspielen: Die exzellente Energieeffizienz. Dank des M1 überflügelte das MacBook Air die allermeisten Konfigurationen des Intel-basierten MacBook Pro 16" – und blieb trotzdem angenehm kühl bei gleichzeitig ausgezeichneter Batterielaufzeit. Voraussichtlich wird Apple den M2-Prozessor im kommenden Jahr vorstellen – und das MacBook Air 2022 wird möglicherweise das erste Modell mit dem neuen Chip. Während der M1 Pro und M1 Max kaum veränderte Prozessorkerne mitbringt, könnte der M2 die Kern-Architektur des Apple A16 verwenden, welchen Apple Ende 2022 mit der kommenden iPhone-Generation einführt. Mehr Kerne sind aber nicht zu erwarten: Wahrscheinlich setzt Apple auch beim M2 auf vier Performance-Kerne und vier Effizienz-Kerne sowie 8 GPU-Cores.Bisher setzte Apple Bildschirme mit Micro-LED-Hintergrundbeleuchtung nur beim Apple ProDisplay XDR und beim iPad Pro ein. Das MacBook Pro 14" und 16" mit M1 Pro und M1 Max sind die ersten Macs, welche ein integriertes Display mit Micro-LED-Hintergrundbeleuchtung mitbringen. Es ist davon auszugehen, dass Apple wahrscheinlich auch beim MacBook Air auf diese Hintergrundbeleuchtung setzen wird – sollten Bildschirme in ausreichenden Stückzahlen zur Verfügung stehen und nicht das angepeilte Budget sprengen.Einer der wenigen Kritikpunkte beim neu vorgestellten 2021er MacBook Pro findet sich am oberen Rand des Displays: Die "Notch". Es ist zu erwarten, dass Apple auch beim MacBook Air die "Trauerränder" um den Bildschirm verkleinert und mit abgerundeten Ecken arbeitet – daher wird die kommende MacBook-Air-Generation wohl ebenfalls eine Einkerbung mitbringen, um die FaceTime-Kamera unterzubringen. Aber eine weitere Sache erbt das MacBook Air möglicherweise auch vom MacBook Pro: ProMotion. Die neuen Pro-Modelle sind bisher die einzigen Macs, welche Inhalte mit mehr als 60 Hz darstellen können – und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Display des kommenden Air ebenfalls mit bis zu 120 Hz werkeln.Seit geraumer Zeit gab es Gerüchte, dass Apple das MacBook Air nicht nur mit einem 13,3"-Display anbieten wird, sondern optional auch mit 15"-Bildschirm. Doch der gewöhnlich sehr gut informierte Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple diesen Plan leider verworfen hat und kein günstigeres Laptop mit größerem Bildschirm ins Programm aufnimmt.Seit dem ersten MacBook Air kommt das Gerät in einer Keilform daher: Der hintere Teil des Gehäuses ist dicker als der vordere. Einigen Quellen nach wird Apple bei der kommenden Air-Generation hierauf verzichten – das 2022er MacBook Air soll an allen Stellen gleich dick sein. Dies könnte Apple erlauben, einen größeren Akku zu verbauen um so die Akkulaufzeit nochmals zu verlängern oder die Performance zu erhöhen.Während das 2021er MacBook Pro nur in den Farben "Silber" und "Space Gray" zu haben ist, wird sich das MacBook Air aller Wahrscheinlichkeit nach ein Beispiel am iMac 24" nehmen und in vielen verschiedenen Farben daherkommen.