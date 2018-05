Mac OS X wird dienstälter als das klassische Mac OS

Macintosh, Mac OS X und der Übergang

Die Systemnamen seit 1984

Als Mac OS X erstmals vorgestellt wurde, lautete die Einschätzung von Steve Jobs, dies sei das System, welches Apple für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre begleiten werde. Die Markteinführung liegt nun aber schon deutlich länger zurück. 1999 erschien die erste Version, damals noch mit alter Benutzeroberfläche, im März 2001 konnten dann alle Kunden das neue System erwerben. Nach mehr als 17 Jahren und unzähligen großen Updates ist kein Ende von Mac OS X in Sicht, das inzwischen auf den Namen macOS hört.Auch wenn Apple in der Zeit viele neue Funktionen anbaute und das Design mehrfach überarbeitete, handelt es sich grundsätzlich noch um das System des Jahres 2001. In dieser Woche wurde eine Marke erreicht, die eindrucksvoll dokumentiert , wie lange uns macOS nun schon begleitet. Nach 19 Jahren seit der Public Beta ist macOS (bzw. Mac OS X) ohnehin dienstälter als das klassische Macintosh-System. Betrachtet man nur die marktreife Version, so sind es 17 Jahre und zwei Monate - also ebenfalls knapp länger als die Zeitspanne zwischen erstem Macintosh und Verkaufsstart von Mac OS X.Der erste Macintosh und somit auch das erste Mac-System erblickten im Januar 1984 offiziell das Licht der Computerwelt. Das offizielle Aus von Mac OS 9 erfolgte zwar erst im Jahr 2002, allerdings war schon zuvor vollkommen klar, wohin die Reise geht. Seit der großen System-Zäsur im März 2001 war OS 9 für Apple kein Thema mehr. Die Classic-Umgebung samt Möglichkeit, alte Programme aus der Zeit vor Mac OS X öffnen zu können, verschwand im Jahr 2005. Wie bei jeder großen Umstellung herrschte auch in der Anfangszeit von Mac OS X Empörung in den Foren – samt Treueschwüren, niemals dem alten System den Rücken zu kehren, da die Neuerungen ausschließlich Fehlentwicklungen seien. Es ist heute kaum noch vorzustellen, wie leidenschaftlich damals verbale Schlachten gefochten wurden – wenngleich man auch hinzufügen muss, dass Mac OS X 10.0 und Mac OS X 10.1 in einiger Hinsicht noch nicht "Ready for prime time" waren.In den Anfangstagen hatte das Macintosh-System noch gar keinen eigenen Namen. Apple bezeichnete es als Macintosh Toolbox ROM und Systemordner, Versionsnummern trugen stattdessen die verschiedenen Komponenten des Systems. 1987 erfolgte die Umbenennung auf "Macintosh System Software" und der erstmaligen Nennung einer Version ("5"), seit Version 6 warb Apple erst mit einer Zahl im Produktnamen. Auf System 7 folgte im Jahr 1996 das erste "Mac OS" (Version 7.6). Nach Mac OS 8 und Mac OS 9 kam bekanntlich Mac OS X, das nach einer zwischenzeitlichen Namensänderung auf OS X seit vorletztem Jahr macOS heißt.