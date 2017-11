Aus Apples Geschichte: Ein Anruf, der Apples Wiedergeburt und Mac OS X einleitet

Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt und gerade die letzten fünf Jahre gingen mit immensem Wachstum und den höchsten Verkaufszahlen der Unternehmensgeschichte einher. Wer nicht zu den alteingesessenen Mac-Nutzern zählt, kann wohl nur noch schwer nachvollziehen, wie desolat die Lage vor rund zwei Jahrzehnten aussah. Das Jahr 1996 markierte den Tiefpunkt - neben der drohenden Zahlungsunfähigkeit stand Apple auch vor dem Problem, keine zukunftsfähiges System in petto zu haben. Das klassische Mac OS war in vielerlei Hinsicht veraltet und der Versuch, mit Copland einen Nachfolger zu entwickeln, scheiterte. Bekanntlich wurden Ende 1996 aber auch wegweisende Entscheidungen getroffen, die Apples Zukunft sicherten und die Basis für lang anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg legten.Bekanntlich übernahm Apple vor rund 20 Jahren NeXT (genauer gesagt im Frühjahr 1997) und damit auch das Betriebssystem NeXTSTEP, das die Grundlage für Mac OS X darstellte. Im Ende November 1996 begann alles mit einem Telefongespräch. Ein nur im mittleren Management angesiedelter Mitarbeiter namens Garrett Rice ergriff Initiative und rief bei Apples Technologie-Chefin Ellen Hancock an. Die Frage lautete, ob Apple es sich vorstellen könne, OpenStep zu lizenzieren. Rice stieß auf offene Ohren und schon im Dezember 1996 betrat Steve Jobs erstmals seit seinem Weggang elf Jahre zuvor wieder das Apple-Hauptquartier.Die Idee einer Lizenzierung gedieh allerdings nicht weit - mehr als ein Testlauf auf 50 Macs wurde es nicht. Recht schnell lief nämlich alles darauf hinaus, dass Apple NeXT komplett übernahm und somit auf die gesamte Expertise des Unternehmens von Steve Jobs setzen konnte. Dies beinhaltete somit auch das komplette NeXT-System, welches von Apple bzw. den ebenfalls übernommenen NeXT-Mitarbeitern nun konsequent weiterentwickelt und wenige Jahre später als Mac OS X vorgestellt werden konnte. Mac OS X Server (noch mit alter grafischer Oberfläche) erschien Anfang 1999, die Public Beta von Mac OS X folgte im September 2000, die erste markreife Version stand ab März 2001 in den Regalen. Der eingangs erwähnte NexT-Manager Garrett Rice blieb Apple übrigens treu - heute betreut er weltweit vertretene Entwickler und trägt den Titel "Senior Partnership Manager, Worldwide Developer Relations".