MTN-Live-Test: Die brandneue Apple Watch Series 4

Unboxing

Größenvergleich

Das Display

Boot-Geschwindigkeit

Performance beim Starten von Apps

Telefonieren mit der Series 4 – der Lautsprecher und die Mikrofone

Digitale Krone mit Feedback

Die neuen Watch-Faces

Sturz-Erkennung

Vor einer Woche begannen die Vorbestellungen der Apple Watch Series 4 und die neue Generation wird an diesem Freitag ausgeliefert. Soeben traf in der MTN-Redaktion die brandneue Apple Watch Series 4 ein. Lesen Sie hier alle Beobachtungen zu der neusten Generation sowie einen Vergleich mit den Vorgängervarianten der Apple-Uhr.Das erste Exemplar, welches in der Redaktion eintraf, ist die 44mm-Aluminium-Variante der Series 4 in Schwarz:Die Apple Watch Series 4 soll dünner als alle Vorgängerversionen sein – aber dafür ist die Gehäusegröße und Länge und Breite gewachsen. Hier einige Vergleichsfotos zu der Apple Watch Series 0 (Edelstahl), Series 2 (Schwarz, Edelstahl), Series 3 (Alu, Schwarz) und der Series 4 (Alu Schwarz):Die Watch Series 4 verfügt über ein deutlich größeres Display als die Vorgängerversionen, aber über eine ähnliche Pixeldichte. Im direkten Vergleich mit einer Watch Series 0 und Series 3 ist das Display der Series 4 bei direkter Aufsicht am hellsten. Merkwürdigerweise ist die Helligkeit der Series 4 aber stärker vom Blickwinkel abhängig als bei der Series 3: Sieht man nicht genau von oben auf das Display, ist schnell ein deutlicher Blaustich zu erkennen. Die Series 0 wirkt im direkten Vergleich mit den neueren Generationen sehr dunkel.Apple hat beim Prozessor der Apple Watch wohl einiges getan: Die Apple Watch Series 4 ist nach nur 33 Sekunden einsatzbereit, während die Series 3 für den Boot-Vorgang ganze 80 Sekunden benötigt. Dies bedeutet, dass die Series 4 mehr als doppelt so schnell bootet wie die direkte Vorgängerversion.Wir konnten bei Tests keine Performance-Steigerung beim Starten von Apps im Vergleich zur Series 3 feststellen – während der Boot-Vorgang auf der Series 4 deutlich schneller von statten ging, war der Unterschied beim Starten von Apps auf der S4 deutlich weniger ausgeprägt. Auch auf Gesprochenes reagierte Siri auf der Series 4 ähnlich schnell wie auf der Series 3.Während uns bei der Ausgabelautstärke nur geringe Unterschiede auffielen (die S4 ist etwas lauter, von einer großen Verbesserung kann aber keine Rede sein), konnte Apple aber die Qualität der Mikrofone offensichtlich deutlich verbessern. Selbst wenn der Arm während eines Telefonates einfach nur am Körper hinabhing und man in eine völlig andere Richtung sprach, war man auf der anderen Seite klar und deutlich zu verstehen.Die digitale Krone der ersten vier Watch-Modelle gab keinerlei haptisches Feedback – Apple änderte dieses verhalten endlich mit der Series 4. Die Taptic Engine gibt kurze "Anstubser", sobald das Drehen des Rades sich auf den Bildschirminhalt auswirkt – dadurch spürt der Nutzer tatsächlich, was er auf dem Display sieht.Apple hat der Apple Watch Series 4 neue Watch-Faces spendiert und ältere an die neue Display-Größe angepasst. Auch die Komplikationen kommen nun erheblich farbenfroher daher:Die Konfiguration der neuen, animierten Watch-Faces unterscheidet sich zwischen der Series 3 und Series 4. Auch auf der Series 4 sind die kreisrunden Animationen der Vorgängermodelle einstellbar:Wir haben probiert, die Sturzerkennung der neuen Watch auszulösen – leider ohne Erfolg. Apple scheint sehr genaue Bewegungsprofile erstellt zu haben, die verlässlich Stürze von normalen Bewegungsabläufen und gestelltem Hinfallen unterscheidet.