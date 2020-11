M1-Macs mit eGPU-Support? Neue Hinweise geben Hoffnung auf Unterstützung externer Grafikkarten

M1-Macs erkennen eGPU…

…aber keine Nutzung möglich

Apples ungewisse eGPU-Zukunft

Apple führte vor einigen Jahren in macOS Mojave offiziell die Möglichkeit ein, Macs in Kombination mit eGPUs nutzen zu können. Zuvor war dies im Mac-Betriebssystem nur über Umwege und mit Einschränkungen machbar. Das Unternehmen wollte Kunden mit dem eGPU-Support die Gelegenheit geben, die Grafikleistung beispielsweise eines Mac mini deutlich zu erhöhen und so auch günstigere Macs interessant für professionelle Anwendungszwecke oder Spiele zu machen.Die vor Kurzem veröffentlichen ARM-Macs unterstützen externe Grafikkarten aber nicht, was auf einen Abgesang des Unternehmens auf eGPUs hindeutet. Doch für Nutzer externer Grafikkarten gibt es Hoffnung auf eine Rückkehr der eGPU-Unterstützung. Mac4Ever testete eine entsprechende Grafikkarte am neuen MacBook Pro mit Apples M1-Chip. Die verwendete Blackmagic eGPU war via Thunderbolt 3 mit dem Mac verbunden und zudem an Apples Pro Display XDR angeschlossen. Beim Blick in den Systembericht (Apfel > „Über diesen Mac“) zeigt sich: Das dazugehörige Thunderbolt-Gehäuse samt der integrierten AMD Radeon RX580 wird erkannt.Laut AppleInsider erscheinen auch andere Modelle wie Razer Core X und Sonnet eGFX Breakaway Box mit Grafikkarten wie RX 590, Vega 64 oder Radeon VII in der Tabelle, wenn sie an M1-Macs angeschlossen sind. Die mit der jeweiligen eGPU verbundenen Monitore zeigen aber kein Bild an, sodass einzig der Eintrag im Systembericht auf die am Mac angeschlossenen externe Grafikeinheit hinweist. Eine Nutzung der eGPU ist bei ARM-Macs nicht möglich.Über die Aussagekraft des Tests von Mac4Ever und AppleInsider lässt sich spekulieren. Möglicherweise ist es ein Zeichen dafür, dass Apple auch bei M1-Macs weiterhin mit eGPUs plant und die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt und einem Update für macOS Big Sur freischaltet, sofern die benötigten Treiber bereitstehen; unter Umständen auch erst bei einem Nachfolger des M1-SoCs. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht – vielmehr ist die eGPU-Zukunft des Macs ungewisser denn je.