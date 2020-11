Zahlreiche weitere Details zu den M1-Macs – und neue RC von Big Sur

Keine eGPUs mehr

Frontkamera? Weiterhin 720p, aber besser

Thunderbolt 3, nicht 4

Man kann noch Intel-Versionen kaufen

macOS Big Sur 11.0.1 RC 2

Jahrelang wurde zunächst spekuliert, ob Apple irgendwann auf eigene ARM-Chips umsteigt – später dann, wie derlei Macs aussehen könnten. Die ersten drei Baureihen sind nun erschienen, nämlich MacBook Air, MacBook Pro 13" und Mac Mini. In den folgenden Meldungen hatten wir die Geräte näher vorgestellt: MacBook Air MacBook Pro 13" Mac MiniInzwischen sind noch einige weitere Details zum M1-Chip durchgesickert. Wir fassen zusammen, was an weiteren Informationen bekannt wurde.Bislang konnte man per externer Grafikkarte die nicht sonderlich gute Grafikleistung des Intel-Chipsatzes kompensieren. Der M1 bietet in dieser Disziplin zwar ein Vielfaches an Performance, eGPUs werden hingegen nicht mehr unterstützt. Allerdings ist das letzte Wort nicht gesprochen – da dem A14T des gemunkelten ARM-iMacs angeblich eine eigene Apple-Grafikkarte zur Seite steht, wäre es zumindest theoretisch denkbar, dass dieses Modell weiterhin mit eGPUs umgehen kann.Einerseits sind die neuen Macs grundlegend neu, andererseits blieb aber auch einiges unangetastet (Design, Gewicht, Akkugröße). Bei der Frontkamera hat Apple zwar nichts an der Auflösung geändert, diese liegt weiterhin bei 720p, die Bildqualität soll allerdings spürbar besser sein. ML-basierte Gesichtserkennung, ein größerer Farbraum und besserer Weißabgleich lassen sich in den Specs finden.MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini verfügen über zwei Ports des Typs USB-C – allerdings noch ohne Thunderbolt 4. Der maximale Durchsatz liegt somit weiterhin bei 40 Gb/s.Wer partout mit den neuen Macs nichts anfangen kann, hat weiterhin die Option, Intel-Versionen zu erwerben. Dies trifft allerdings nur auf die High-End-Varianten zu, günstige Basis-Varianten mit Intel stellt Apple nicht mehr zur Verfügung.Am Donnerstag erscheint die finale Version von macOS Big Sur. Heute hat Apple allerdings noch ein Entwicklerupdate veröffentlicht, nämlich den zweiten Release Candidate. Es sind keinerlei funktionelle Änderungen zu erwarten, allenfalls kleine Bugfixes auf der Zielgeraden.